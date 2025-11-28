Jadwal Crystal Palace Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Crystal Palace akan menjamu Manchester United di Selhurst Park dalam laga pekan ke-13 Liga Primer dengan kepercayaan diri tinggi. The Eagles saat ini bertengger di posisi kelima klasemen dengan 20 poin, unggul dua angka dari United yang terpuruk di peringkat sepuluh. Palace datang dengan modal kemenangan meyakinkan 2-0 atas Wolverhampton Wanderers dan rekor kandang yang impresif, yakni tak terkalahkan dalam 12 laga terakhir di Selhurst Park. Sebaliknya, Setan Merah sedang dalam tekanan usai kekalahan mengecewakan 1-0 dari Everton di kandang sendiri.

Tugas Manchester United untuk bangkit akan sangat berat mengingat rekor pertemuan terakhir mereka yang buruk melawan Palace. Pasukan Ruben Amorim tercatat gagal mencetak satu gol pun dalam empat pertemuan liga terakhir melawan The Eagles, serta kalah tiga kali dalam periode tersebut. Selain itu, pertahanan Palace merupakan salah satu yang terbaik musim ini, hanya kebobolan 9 gol (terbaik kedua setelah Arsenal). United harus mematahkan kutukan di London dan menemukan ketajaman lini depan mereka jika ingin membawa pulang poin penuh.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Crystal Palace vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Crystal Palace vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Crystal Palace dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 30 November 2025 pukul 19:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Crystal Palace vs Manchester United

Premier League - Premier League Selhurst Park

Duel Crystal Palace vs Manchester United di matchday ke-13 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Selhurst Park, London pada Minggu, 30 November 2025 pukul 19:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Crystal Palace

Crystal Palace menghadapi laga ini dengan sejumlah kendala cedera jangka panjang. Gelandang andalan Cheick Oumar Doucoure masih harus menepi akibat cedera lutut serius, sementara Caleb Kporha juga belum pulih dari masalah punggung yang menderanya sejak pramusim. Kedua pemain ini dipastikan tidak akan ambil bagian dalam laga melawan Manchester United.

Selain itu, manajer Oliver Glasner juga masih menunggu kabar kebugaran dari dua pemain lainnya. Borna Sosa diragukan tampil setelah absen pada laga sebelumnya akibat cedera ringan (knock), begitu pula dengan pemain muda Rio Cardines yang mengalami masalah pada pangkal paha. Kondisi mereka akan dipantau hingga menit akhir untuk menentukan ketersediaan dalam skuad.

Kabar Tim Manchester United

Manchester United datang ke London dengan krisis di lini serang. Striker Benjamin Sesko dipastikan absen hingga pertengahan Desember akibat cedera lutut yang dideritanya saat melawan Tottenham. Situasi ini diperparah dengan kondisi Matheus Cunha yang juga diragukan tampil setelah melewatkan laga melawan Everton karena cedera di sesi latihan, membuat opsi lini depan Ruben Amorim semakin menipis.

Masalah cedera juga melanda lini pertahanan Setan Merah. Harry Maguire dipastikan absen karena hamstring yang didapatnya awal bulan ini. Kehilangan Maguire menambah daftar masalah bagi United yang belakangan ini memiliki rekor tandang buruk di London, di mana mereka telah kalah 16 kali di ibu kota sejak April 2023.

