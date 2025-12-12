Jadwal Crystal Palace Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Crystal Palace akan menjamu Manchester City di Selhurst Park pada laga pekan ke-16 Liga Primer Inggris. Tim tamu, Manchester City, datang dengan motivasi tinggi setelah kemenangan impresif atas Real Madrid di Santiago Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Sebagai tim tersubur di liga musim ini dengan 35 gol, City mengincar poin penuh untuk menjaga posisi mereka di papan atas. Namun, Selhurst Park bukanlah tempat yang mudah, meskipun rekor pertemuan terakhir memihak City (hanya kalah dua kali dalam 20 pertemuan liga terakhir).

Di sisi lain, Crystal Palace sedang menjalani musim yang luar biasa dengan raihan 26 poin dari 15 pertandingan — start terbaik mereka sepanjang sejarah Liga Primer. Meski baru saja bermain di Liga Konferensi Eropa pada Jumat dini hari melawan Shelbourne, pasukan The Eagles berharap dapat mematahkan rekor buruk di kandang melawan City, di mana mereka belum pernah menang sejak April 2015. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat empat pertemuan terakhir kedua tim selalu menghasilkan setidaknya dua gol dari masing-masing kubu.

Pertandingan Liga Primer antara Crystal Palace dan Manchester City akan dihelat pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 21:00 WIB.

Duel Crystal Palace dan Manchester City di matchday ke-16 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Selhurst Park, London pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 21:00 WIB.

Crystal Palace menghadapi krisis cedera yang cukup serius menjelang laga ini. Bek andalan Daniel Munoz dipastikan absen hingga tahun depan setelah menjalani operasi lutut, sementara Cheick Doucoure dan Caleb Kporha juga masih harus menepi akibat cedera jangka panjang. Kondisi ini diperparah dengan absennya Jaydee Canvot yang sakit dan Jean-Philippe Mateta yang diistirahatkan karena masalah lutut.

Selain itu, dua pemain kunci lainnya, Chadi Riad dan Ismaila Sarr, masih diragukan tampil. Riad yang baru pulih dari cedera lutut panjang mengalami kemunduran dalam pemulihannya, sementara Sarr memiliki peluang tipis untuk bermain setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki saat melawan Manchester United. Pelatih Oliver Glasner harus memutar otak untuk meracik skuad terbaik di tengah badai cedera ini.

Pep Guardiola masih dipusingkan dengan absennya pilar utama di lini tengah. Rodri, sang jenderal lapangan, dipastikan masih absen karena cedera otot yang dideritanya sejak awal November. Kehilangan Rodri cukup signifikan bagi keseimbangan permainan City. Selain itu, Mateo Kovacic juga belum bisa diturunkan karena masalah pada pergelangan kakinya.

Di lini pertahanan, kondisi John Stones masih menjadi tanda tanya besar. Bek timnas Inggris ini absen saat melawan Sunderland dan Real Madrid karena cedera kaki, dan Guardiola belum bisa memastikan kapan ia akan kembali. Absennya Stones membuat opsi rotasi di lini belakang City menjadi lebih terbatas untuk menghadapi lini serang Palace yang berbahaya.

