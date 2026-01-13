Jadwal Chelsea Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea dan Arsenal akan berhadapan dalam duel sengit derbi London pada leg pertama semi-final Piala Liga Inggris di Stamford Bridge. Chelsea, yang kini berada di bawah asuhan pelatih baru Liam Rosenior pasca-kepergian Enzo Maresca, baru saja meraih kemenangan telak 5-1 atas Charlton Athletic di Piala FA. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi The Blues yang sebelumnya sempat mengalami tren negatif tanpa kemenangan dalam lima laga. Rosenior kini menghadapi ujian berat pertamanya melawan tim papan atas, dengan harapan dapat membawa Chelsea melangkah ke final dan melanjutkan rekor bagus klub yang memenangkan empat dari lima semi-final Piala Liga terakhir mereka.

Di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan delapan kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-1 atas Portsmouth berkat hat-trick Gabriel Martinelli. Pasukan Mikel Arteta memiliki rekor pertemuan yang sangat baik melawan Chelsea, di mana mereka tak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir dan belum pernah kalah di Stamford Bridge sejak Agustus 2018. Dengan performa tandang yang produktif, The Gunners bertekad meraih hasil positif di leg pertama ini demi memuluskan jalan menuju trofi yang sudah lama mereka nantikan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Chelsea vs Arsenal, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea vs Arsenal

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga antara Chelsea dan Arsenal akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs Arsenal

Carabao Cup - EFL Cup Stamford Bridge

Duel Chelsea vs Arsenal di leg pertama semi-final Piala Liga 2025/26 akan dihelat di Stamford Bridge, London pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Arsenal Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer L. Rosenior Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Chelsea

Chelsea dipastikan tidak dapat diperkuat oleh gelandang andalan Moises Caicedo yang terkena skorsing akibat akumulasi kartu kuning di turnamen ini. Absennya Caicedo menambah daftar pemain yang menepi, menyusul Mykhaylo Mudryk yang menjalani hukuman skorsing doping, serta Romeo Lavia (cedera paha) dan Levi Colwill (cedera lutut). Namun, Marc Cucurella sudah tersedia kembali setelah menyelesaikan hukuman larangan bertanding satu laga.

Pelatih Liam Rosenior diprediksi akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Tiga pemain kunci, yaitu Malo Gusto, Reece James, dan Cole Palmer, yang sengaja tidak dimasukkan dalam skuad pada akhir pekan lalu sebagai langkah pencegahan, dilaporkan dalam kondisi bugar dan siap tempur. Mereka kemungkinan besar akan langsung mengisi starting XI untuk menghadapi gempuran Arsenal.

Kabar Tim Arsenal

Mantan pemain Chelsea Kai Havertz telah pulih dari cedera lutut dan sempat tampil sebagai pemain pengganti pada laga terakhir, namun Viktor Gyokeres diprediksi masih menjadi pilihan utama Mikel Arteta di lini depan. Di posisi penjaga gawang, Arteta tampaknya masih menaruh kepercayaan penuh kepada Kepa Arrizabalaga untuk mengawal gawang Arsenal di kompetisi piala, meski ia akan menghadapi mantan klubnya di Stamford Bridge.

Kondisi lini belakang Arsenal sedikit mengkhawatirkan dengan status Piero Hincapie (paha), Riccardo Calafiori (otot), dan Cristhian Mosquera (pergelangan kaki) yang masih meragukan dan perlu pemeriksaan akhir jelang laga. Sementara itu, pemain muda Max Dowman dipastikan tetap absen karena cedera pergelangan kaki yang belum pulih. Arteta diharapkan tetap meracik skuad yang kuat demi mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka atas tetangga London tersebut.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

