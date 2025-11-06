Jadwal Tottenham Hotspur Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester United di Liga Primer Inggris, Sabtu (8/11), dalam laga ulangan final Liga Europa musim lalu.

Saat terakhir kali bertemu di EPL, kedua tim sama-sama sedang terpuruk di papan bawah klasemen. Namun setelah pergantian pelatih di London Utara dan kebangkitan kecil di Old Trafford, kini Spurs menempati posisi keenam dan Man United di urutan kedelapan. Keduanya sama-sama mengoleksi 17 poin dan hanya dipisahkan oleh selisih gol. Kemenangan pada Sabtu malam akan membawa salah satu dari mereka naik ke peringkat kedua—setidaknya untuk sementara.

Kebiasaan Tottenham yang tampil buruk di kandang namun solid di laga tandang kembali terlihat pekan lalu. Mereka benar-benar mengecewakan di semua lini saat dikalahkan Chelsea 1-0 di kandang sendiri. Masa bulan madu Thomas Frank tampaknya sudah berakhir, dan tekanan besar mulai mengarah kepadanya jika hasil seperti itu terus berulang. Upaya tim untuk membangun serangan dari belakang justru berbuah petaka karena mudah kehilangan bola dan dihukum lawan. Di lini depan, mereka tampak minim kreativitas, sementara Randal Kolo Muani yang baru didatangkan dengan status pinjaman gagal memberi dampak berarti.

Cemooh dan sorakan terdengar lantang dari tribun saat peluit akhir berbunyi, tanda kekecewaan suporter terhadap kurangnya urgensi tim. Jika kalah lagi di kandang—terutama di tangan Manchester United, yang mereka kalahkan empat kali musim lalu—bisa memicu konsekuensi serius. Sebagai pelampiasan, Spurs tampil garang di Liga Champions, menghancurkan Copenhagen 4-0 di kandang berkat gol solo spektakuler dari bek tengah Micky van de Ven.

Di sisi lain, Manchester United nyaris mencatat kemenangan keempat beruntun saat Casemiro mencetak gol lewat situasi sepak pojok melawan Nottingham Forest. Namun tim asuhan Ruben Amorim harus puas dengan satu poin setelah kebobolan dan diselamatkan oleh gol indah Amad Diallo, dan sang penggemar kribo 'United Strand' harus menunda jadwal potong rambutnya. Tapi performa The Red Devils mulai menunjukkan identitas permainan yang semakin jelas. Kini tantangan terbesarm tinggal menjaga konsistensi.

Amorim kalah tiga kali dari Tottenham sejak mengambil alih kursi kepelatihan Setan Merah dari Erik ten Hag pada November musim lalu, dengan kekalahan di final Liga Europa menjadi yang paling menyakitkan. Kini, pelatih asal Portugal itu berpeluang membalas dendam sekaligus membawa timnya naik ke papan atas dengan kemenangan pertamanya atas The Lilywhites.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Tottenham vs Manchester United di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Tottenham Hotspur Vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Tottenham vs Manchester United dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Sabtu 8 November 2025 pukul 19:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Tottenham Hotspur vs Manchester United

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Laga Tottenham vs Manchester Unitedpada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Sabtu 8 November 2025 pukul 19:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Mohammed Kudus, Djed Spence, dan Lucas Bergvall mengalami cedera ringan usai kekalahan dari Chelsea, namun Spence sudah kembali masuk sebagai pengganti kontra Copenhagen di Liga Champions. Thomas Frank juga harus menghadapi masalah kebugaran pada Dominic Solanke dan Yves Bissouma. Sementara itu, para pemain yang mengalami cedera jangka panjang masih jauh dari kata pulih. Xavi Simons dan Cristian Romero diperkirakan akan kembali ke starting XI, sementara Richarlison bersaing dengan Kolo Muani untuk menempati posisi nomor 9. Frank harus membuat keputusan sulit di lini depan jika ingin mengubah dinamika serangan timnya.

Kabar Tim Manchester United

Di kubu Manchester United, Lisandro Martinez sudah kembali berlatih. Bek tengah asal Argentina itu berharap bisa tampil meski hanya sebagai pemain pengganti sebelum jeda internasional untuk memulihkan kebugaran pertandingan. Sementara itu, susunan pemain Ruben Amorim kemungkinan besar tidak akan banyak berubah karena ia sudah menemukan keseimbangan ideal timnya. Senne Lammens kini mantap sebagai kiper utama, dengan Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Luke Shaw membentuk trio lini belakang. Harry Maguire siap menggantikan Yoro jika dinyatakan fit. Tiga penyerang baru Man United juga membutuhkan lebih banyak waktu bermain bersama agar keselarasan ketiganya meningkat guna menambah daya gedor.

