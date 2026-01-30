Jadwal Tottenham Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester City dalam laga terbesar akhir pekan ini, Minggu (1/2). Pertemuan kedua tim jarang berjalan biasa-biasa saja dan kerap menyuguhkan drama.

Thomas Frank berada di bawah tekanan setelah membuka tahun 2026 dengan rangkaian hasil minor. Namun sorotan itu sedikit mereda usai Spurs meraih menang meyakinkan 2-0 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions, membawa mereka finis delapan besar dan lolos otomatis ke fase gugur. Meski belum pernah menang dalam lima laga terakhir Liga Inggris, Tottenham punya peluang untuk kembali ke jalur kemenangan kali ini, terlebih mengingat skuad The Citizens akan datang ke Tottenham Hotspur Stadium dengan kondisi skuad pincang akibat badai cedera. Plus, dalam beberapa musim terakhir, Spurs memang menjadi salah satu dari sedikit tim yang mampu merepotkan pasukan Pep Guardiola.

Man City sendiri juga belum sepenuhnya stabil jelang laga ini. Mereka baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Manchester United asuhan Michael Carrick serta Bodo/Glimt dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, mereka setidaknya mampu membangun sedikit momentum setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Wolves dan Galatasaray dan Erling Haaland sudah kembali masuk papan skor usai paceklik gol open play.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Tottenham vs Manchester City di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi..

Cara Menonton Pertandingan Tottenham vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Tottenham vs Manchester City dapat ditonton dalam siaran langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 1 Februari 2026 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Tottenham vs Manchester City

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Laga Tottenham vs Manchester City pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Minggu 1 Februari 2026 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Thomas Frank harus dipusingkan oleh sederet masalah cedera jelang kunjungan Manchester City. Lucas Bergvall masih menepi akibat keseleo pergelangan kaki, sementara Ben Davies dan Rodrigo Bentancur juga belum bisa dimainkan karena cedera jangka panjang. Opsi di lini depan kian menipis setelah Richarlison dan Mohammed Kudus dipastikan absen hingga masing-masing Maret dan April akibat cedera paha. Dejan Kulusevski serta James Maddison pun masih masuk daftar cedera panjang.

Kabar Tim Manchester City

Di kubu tamu, Manchester City juga belum lepas dari krisis cedera yang serius. Guardiola diperkirakan harus kehilangan sekitar tujuh pemain tim utama saat bertandang ke London utara. Sebagian besar masalah Man City berada di sektor pertahanan, dengan Josko Gvardiol, Ruben Dias, dan John Stones semuanya dipastikan absen, dengan krisis ini yang memaksa Cityzens bergerak mengamankan tanda tangan Marc Guehi.

Savinho sedang OTW pulih setelah mengalami cedera paha saat melawan Sunderland, sementara Jeremy Doku masih diragukan tampil usai ditarik keluar karena cedera dalam laga kontra Galatasaray. Ada sedikit kabar baik bagi Guardiola setelah Nico Gonzalez kembali bermain di tengah pekan dan tampil sebagai pemain pengganti untuk meringankan beban tim. Sementara itu, Oscar Bobb diperkirakan tidak akan terlibat, karena sang pemain tengah dalam proses transfer ke Fulham.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

