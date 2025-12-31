Jadwal Sunderland Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Sunderland masih belum tersentuh kekalahan di Stadium of Light musim ini, dan kini bersiap menjamu Manchester City, Jumat (2/1/2026) dalam laga Premier League untuk pertama kalinya dalam delapan tahun. Tuan rumah mengemban misi menghentikan laju enam kemenangan beruntun Man City di Liga Inggris.

Performa Sunderland selama periode libur akhir tahun memang tak sepenuhnya meyakinkan. Mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Brighton & Hove Albion di Amex Stadium, sebelum kembali berbagi poin lewat hasil 1-1 melawan Leeds United di kandang sendiri. Meski begitu, konsistensi di depan publik Stadium of Light tetap menjadi modal kuat.

Skuad asuhan Regis Le Bris sejauh ini tampil mengesankan sejak promosi ke EPL melalui jalur play-off Championship musim lalu. Investasi besar di bursa transfer berbuah positif, meskipun saat ini Sunderland harus menghadapi kenyataan pahit dengan banyaknya pemain absen, terutama akibat cedera dan Piala Afrika.

Manchester City datang ke markas The Black Cats dengan kepercayaan diri tinggi usai laga dramatis melawan Nottingham Forest di City Ground akhir pekan lalu. Rayan Cherki, yang tengah berada dalam performa terbaiknya, mencetak gol penentu kemenangan yang bisa terbukti krusial dalam pacuan gelar. Meski tim Pep Guardiola masih sesekali tampil di bawah standar, kemenangan tersebut memperpanjang catatan impresif The Citizens menjadi delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Momentum jelas berada di pihak Erling Haaland cs.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Sunderland vs Manchester City di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Sunderland Vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Sunderland vs Manchester City akan dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Jumat 2 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Sunderland vs Manchester City

Premier League - Premier League Stadium of Light

Laga Sunderland vs Manchester City pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stadium of Light, Sundeland, pada Jumat 2 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Sunderland

Sunderland sedang pincang. Ajibola Alese dan Daniel Ballard masih berkutat dengan cedera, sementara Habib Diarra, Bertrand Traore, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Arthur Masuaku, dan Reinildo Mandava sedang membela negara masing-masing di Piala Afrika, menjadikan The Black Cats klub Liga Inggris paling terdampak AFCON.

Dari empat gol liga yang dicetak Wilson Isidor musim ini, tiga di antaranya lahir di Stadium of Light. Meski diperkirakan memulai laga dari bangku cadangan, sang penyerang tentu berharap bisa kembali menambah koleksi golnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Manchester City.

Granit Xhaka menjadi salah satu kreator utama. Hanya Bruno Fernandes dan Rayan Cherki yang mencatat assist lebih banyak darinya di Liga Inggris musim ini, dengan Xhaka mengoleksi lima assist.

Kabar Tim Manchester City

Manchester City lebih beruntung soal Piala Afrika, hanya kehilangan Omar Marmoush dan Rayan Ait-Nouri. Namun Guardiola tetap harus memutar otak karena empat pemain cedera: John Stones, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Oscar Bobb.

Antoine Semenyo disebut-sebut bakal merapat ke salah satu kandidat juara pada bursa transfer musim dingin. Namun, bintang Ghana itu diperkirakan belum akan menyelesaikan transfernya sebelum laga di markas Sunderland.

Sorotan tertuju pada Cherki, yang terlibat langsung dalam lima gol (satu gol, empat assist) dalam empat start terakhirnya di Liga Inggris. Termasuk dua assist yang ia catatkan saat melawan Sunderland di awal Desember, sang playmaker ingin melanjutkan performa gemilangnya. Sementara itu, Erling Haaland datang dengan reputasi menakutkan. Striker yang sudah mengoleksi 19 gol tersebut telah mencetak gol di 23 dari 24 stadion tandang yang ia kunjungi di Liga Inggris, hanya Anfield yang sejauh ini luput. Kunjungan perdananya ke Stadium of Light pun menjadi peluang lain bagi sang bomber untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga