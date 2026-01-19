Jadwal Real Madrid Vs AS Monaco: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Derbi Kylian Mbappe akan tersaji di Bernabeu pada Rabu (21/1) dini hari WIB, ketika Real Madrid menjamu AS Monaco pada matchday tujuh fase liga Liga Champions.

Los Blancos bersiap menjalani malam Eropa pertama mereka di bawah arahan Alvaro Arbeloa, sementara sang wakil Ligue 1 belum sepenuhnya aman dari ancaman tersingkir lebih dini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Real Madrid vs AS Monaco di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs AS Monaco

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Real Madrid vs AS Monaco akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports & Vidio pada Rabu 21 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs AS Monaco

Champions League - Champions League Estadio Bernabeu

Laga Real Madrid vs AS Monaco di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Rabu 21 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Sudahlah kalah dari Manchester City, Real Madrid juga harus kehilangan pemain lantaran masalah disiplin. Bek kiri Alvaro Carreras menerima kartu kuning ketiganya di fase liga dan harus absen pada duel kontra Monaco. Mantan pemain Manchester United itu menambah panjang daftar absensi Madrid yang sudah kehilangan Eder Militao dan Trent Alexander-Arnold lantaran cedera. Sementara itu, kondisi Rodrygo, Ferland Mendy, Antonio Rudiger, dan Andriy Lunin masih akan dipantau hingga mendekati sepak mula.

Kabar baiknya, Mbappe—yang pernah bersinar bersama Monaco saat masih remaja—sudah pulih dari masalah ringan di lutut. Ia menjadi starter dan mencetak gol saat menghadapi Levante, dan kini membidik kelanjutan performa impresifnya di Liga Champions musim ini, dengan total sembilan gol, terbaik sepanjang kariernya dalam satu edisi UCL.

Kabar Tim AS Monaco

Di kubu AS Monaco, tak ada masalah skors menjelang lawatan ke Bernabeu. Namun, Folarin Balogun harus keluar di menit-menit terakhir karena cedera saat kalah dari Lorient pada pekan lalu, sehingga mantan striker Arsenal itu masih diragukan bisa tampil menghadapi Real Madrid.

Absennya Balogun tentu akan menjadi pukulan telak bagi Monaco, mengingat striker timnas Amerika Serikat itu selalu mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya di Liga Champions. Meski begitu, Ansu Fati dan Mika Biereth siap menjadi alternatif di lini depan.

Di sektor lain, Paul Pogba kemungkinan besar belum bisa dimainkan akibat masalah betis. Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Takumi Minamino, dan Mohammed Salisu juga masih berada di ruang perawatan.

Sementara itu, duo Senegal Krepin Diatta dan Lamine Camara baru akan kembali dari Piala Afrika. Nyaris mustahil keduanya bisa diturunkan melawan Los Blancos, mengingat final Piala Afrika melawan Maroko digelar dua hari sebelum laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

RMA Last 2 matches ASM 1 Menang 0 Seri 1 Menang Monaco 3 - 1 Real Madrid

Real Madrid 4 - 2 Monaco 5 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

