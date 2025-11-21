Jadwal Newcastle United Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City yang sedang berada dalam performa terbaik akan bertandang ke Newcastle United yang masih inkonsisten pada lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (22/11) dini hari WIB.

Musim ini ada dua wajah The Magpies: satu versi yang tampil klinis dan mematikan, satu lagi yang gampang terpeleset hingga kalah 3-1 dalam dua laga liga beruntun. Kemenangan klinis mereka hadir di Piala Liga dan Liga Champions saat bermain di St. James’ Park. Sebaliknya, kekalahan dari West Ham dan Brentford membuat mereka merosot ke peringkat 14. Eddie Howe tentu berharap versi terbaik anak-anak asuhnya yang muncul akhir pekan ini saat menjamu The Citizens.

Pep Guardiola merayakan laga ke-1.000 dalam karier kepelatihannya dengan membungkam Liverpool 3-0, mengirim pesan kepada seluruh rival bahwa Man City masih kandidat juara. The Citizens sedang melaju kencang dengan empat kemenangan beruntun dan jelas sebal oleh datangnya jeda internasional yang mengusik momentum. Mereka juga memanfaatkan terpelesetnya Arsenal untuk memangkas jarak di puncak menjadi empat poin saja. Dengan jadwal yang kini relatif lebih ringan, Man City, terutama Erling Haaland, diprediksi tampil lebih buas. St. James’ Park dalam beberapa pertemuan terakhir kerap menghadirkan laga klasik antara kedua tim, dan para suporter berharap skenarionya kembali terulang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Newcastle United vs Manchester City di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United Vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Newcastle United vs Manchester City akan dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Minggu 23 November 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Newcastle United Vs Manchester City

Premier League - Premier League St James' Park

Laga Newcastle United vs Manchester City pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di St. James' Park, Newcastle, pada Minggu 23 November 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Newcastle United

Kabar Tim Manchester City

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

