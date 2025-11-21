Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoManchester City
TONTON NEWCASTLE VS MANCHESTER CITY LIVE DI VIDIO
Muhammad Zaki

Jadwal Newcastle United Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton laga Liga Inggris (EPL) antara Newcastle United vs Manchester City, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim.

Manchester City yang sedang berada dalam performa terbaik akan bertandang ke Newcastle United yang masih inkonsisten pada lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (22/11) dini hari WIB.

Musim ini ada dua wajah The Magpies: satu versi yang tampil klinis dan mematikan, satu lagi yang gampang terpeleset hingga kalah 3-1 dalam dua laga liga beruntun. Kemenangan klinis mereka hadir di Piala Liga dan Liga Champions saat bermain di St. James’ Park. Sebaliknya, kekalahan dari West Ham dan Brentford membuat mereka merosot ke peringkat 14. Eddie Howe tentu berharap versi terbaik anak-anak asuhnya yang muncul akhir pekan ini saat menjamu The Citizens.

Pep Guardiola merayakan laga ke-1.000 dalam karier kepelatihannya dengan membungkam Liverpool 3-0, mengirim pesan kepada seluruh rival bahwa Man City masih kandidat juara. The Citizens sedang melaju kencang dengan empat kemenangan beruntun dan jelas sebal oleh datangnya jeda internasional yang mengusik momentum. Mereka juga memanfaatkan terpelesetnya Arsenal untuk memangkas jarak di puncak menjadi empat poin saja. Dengan jadwal yang kini relatif lebih ringan, Man City, terutama Erling Haaland, diprediksi tampil lebih buas. St. James’ Park dalam beberapa pertemuan terakhir kerap menghadirkan laga klasik antara kedua tim, dan para suporter berharap skenarionya kembali terulang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Newcastle United vs Manchester City di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United Vs Manchester City

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Newcastle United vs Manchester City akan dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Minggu 23 November 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Newcastle United Vs Manchester City

crest
Premier League - Premier League
St James' Park

Laga Newcastle United vs Manchester City pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di St. James' Park, Newcastle, pada Minggu 23 November 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Newcastle United vs Manchester City

Newcastle UnitedHome team crest

4-3-3

Formasi

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
N. Pope
3
L. Hall
12
M. Thiaw
21
V. Livramento
5
F. Schaer
8
S. Tonali
39
C
B. Guimaraes
7
Joelinton
11
H. Barnes
27
N. Woltemade
23
J. Murphy
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
3
R. Dias
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
14
N. Gonzalez
20
C
B. Silva
47
P. Foden
10
R. Cherki
11
J. Doku
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

NEW
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Howe

MCI
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Newcastle United

URAIKAN - [a couple of paragraphs about the home team news based on the pre-match interviews and latest injury news or suspensions]

Kabar Tim Manchester City

URAIKAN - [a couple of paragraphs about the home team news based on the pre-match interviews and latest injury news or suspensions]

Performa Terkini

NEW
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

MCI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
13/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

NEW

Last 5 matches

MCI

1

Menang

1

Seri

3

Menang

4

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0