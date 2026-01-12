Jadwal Newcastle United Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Newcastle United dan Manchester City akan bentrok di St. James' Park, Rabu (14/1) dini hari WIB, pada leg pertama semifinal Carabao Cup atau Piala Liga. The Magpies berusaha mempertahankan gelar mereka, sementara The Citizens ingin menjuarai Piala Liga untuk pertama kalinya sejak 2020/21.

Newcastle terus tampil meyakinkan di Piala Liga, berupaya mempertahankan gelar yang mereka menangkan setahun lalu. Pasukan Eddie Howe sudah menyingkirkan Tottenham dan Fulham, dan kini menghadapi ujian sesungguhnya melawan salah satu tim paling tangguh di Eropa. Meski lini belakang mereka pincang, The Magpies sedang berada dalam tren positif—tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat laga terakhir, serta rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan kandang. Atmosfer St. James’ Park yang selalu menekan lawan kembali berpotensi menjadi faktor penentu.

Harvey Barnes sedang on fire dengan torehan empat gol dari dua laga terakhir. Di lini depan, Newcastle bisa bereksperimen dengan duet Woltemade dan Wissa, sementara Tonali dan Guimaraes diprediksi mengisi lini tengah. Absennya Livramento dan Burn memang mengurangi soliditas pertahanan, namun dengan masalah serupa yang juga dialami Man City, kondisi ini belum tentu menjadi bencana. Dengan dukungan penuh publik kandang, Newcastle tampak siap bermain terbuka dan beradu kekuatan dengan tamunya.

Manchester City sendiri datang dengan modal yang tak kalah impresif—tak terkalahkan dalam 12 pertandingan, sembilan di antaranya berakhir dengan kemenangan. Kemenangan telak 10-1 atas Exeter di Piala FA menegaskan daya gedor mereka, namun Newcastle jelas akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat. Dalam beberapa musim terakhir, The Citizens kerap tersandung di Piala Liga dan sering tersingkir lebih awal, dengan ini menjadi semifinal pertama mereka sejak 2021.

Meski begitu, The Citizens juga dihantam masalah skuad yang cukup serius. Sejumlah bek utama absen, sehingga duet bek tengah kemungkinan kembali dipercayakan kepada Alleyne dan Khusanov yang minim pengalaman. Statistik keduanya hanya satu clean sheet dalam lima laga terakhir. Namun lini serang Man City tetap menakutkan—Haaland, Foden, Doku, Reijnders, hingga Cherki punya kualitas untuk mencetak gol ke gawang siapa pun. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah City mampu menjaga keseimbangan permainan dalam laga semifinal tandang yang berat ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Newcastle United vs Manchester City di leg pertama semifinal Carabao Cup (Piala Liga Inggris), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United Vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan leg pertama semifinal Carabao Cup (Piala Liga) antara Newcastle United vs Manchester City akan dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Rabu 14 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Newcastle United vs Manchester City

Carabao Cup - EFL Cup St James' Park

Laga Newcastle United vs Manchester City pada ajang leg pertama semifinal Carabao Cup (Piala Liga Inggris) akan digelar di St. James' Park, Newcastle, pada Rabu 14 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Newcastle United vs Manchester City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Howe Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Guardiola

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Newcastle United

Dan Burn, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles, dan William Osula dipastikan absen karena masalah cedera. Anthony Elanga juga masih diragukan tampil setelah mengalami benturan.

Harvey Barnes sedang on fire setelah mencetak empat gol dalam dua penampilan terakhirnya bersama The Magpies. Winger tersebut sangat berpeluang kembali menjadi starter, mengisi lini depan Newcastle bersama Anthony Gordon, Nick Woltemade, dan Yoane Wissa.

Di lini tengah, Bruno Guimaraes diperkirakan akan menggantikan Jacob Ramsey untuk berduet dengan Sandro Tonali. Sementara itu, lini belakang bisa diisi oleh Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman, dan Lewis Hall—yang menggantikan Valentino Livramento yang cedera saat menghadapi Bournemouth.

Kabar Tim Manchester City

Di kubu Manchester City, John Stones, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Savinho, dan Oscar Bobb tak bisa dimainkan karena masih dibekap cedera.

Max Alleyne dan Abdukodir Khusanov tampil sebagai duet bek tengah dalam dua laga terakhir Man City dan kemungkinan akan kembali dipercaya saat menghadapi Newcastle. Matheus Nunes dan Nico O’Reilly berpeluang mengisi posisi bek sayap. Phil Foden diistirahatkan saat Man City membumihanguskan Exeter City 10-1, dan kini berpeluang kembali ke starting XI.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

