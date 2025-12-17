Jadwal Napoli Vs AC Milan: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

AC Milan selaku juara bertahan kompetisi dan Napoli sebagai juara bertahan Serie A akan saling berhadapan untuk pertama kalinya dalam sejarah Supercoppa Italiana, saat keduanya bertemu di Riyadh, Jumat (19/12) dini hari WIB. Kedua tim sejenak menepi dari pacuan gelar liga domestik demi memperebutkan tiket ke final musim ini, di mana mereka harus mengalahkan Inter Milan atau Bologna demi mengangkat trofi pertama di kancah sepakbola Italia musim ini.

Antonio Conte kembali disorot setelah performa Partenopei menurun belakangan ini, baik di Serie A maupun Liga Champions. Sang allenatore bahkan sempat mengisyaratkan keinginan mundur lebih awal, dan situasi terkini berpotensi kembali memicu spekulasi soal masa depannya di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli baru saja menelan kekalahan 2-0 dari Benfica di Estadio da Luz pada ajang Eropa, sebelum kembali terpeleset di Liga Italia akhir pekan lalu usai secara mengejutkan takluk 1-0 dari Udinese di Bluenergy Stadium, Friuli. Hasil tersebut membuat mereka semakin tertinggal dalam persaingan di papan atas Serie A.

Sebaliknya, Massimiliano Allegri tengah menuai pujian atas kinerjanya bersama AC Milan. Rossoneri kini duduk di peringkat kedua klasemen Serie A setelah 15 pertandingan, hanya terpaut satu poin dari rival sekota mereka, Inter Milan, di puncak. Dari 15 laga tersebut, Milan baru sekali menelan kekalahan. Namun, akhir pekan lalu mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan klub bek Timnas Indonesia Jay Idzes, Sassuolo, di San Siro. Milan sempat tertinggal lebih dulu sebelum gol Davide Bartesaghi membalikkan keadaan, tetapi Armand Lauriente mencetak gol penyeimbang pada menit ke-77.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Napoli vs AC Milan di semifinal Supercoppa Italiana (Piala Super Italia), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Napoli Vs AC Milan

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan semifinal Supercoppa Italiana (Piala Super Italia) antara Napoli vs AC Milan akan tayang di siaran langsung ANTV dan di layanan live streaming Vidio pada Jumat 19 Desember 2025 pukul 02:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Napoli Vs AC Milan

Laga Napoli vs AC Milan pada ajang semifinal Supercoppa Italiana (Piala Super Italia) akan digelar di King Saud University Stadium, Riyadh, pada Jumat 19 Desember 2025 pukul 02:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Napoli

Napoli mendapat sedikit angin segar dengan kembalinya Romelu Lukaku ke sesi latihan penuh setelah absen sekitar empat bulan akibat cedera. Striker Belgia itu bahkan berpeluang masuk daftar cadangan di Riyadh. Conte juga baru menyambut kembalinya Stanislav Lobotka, meski sejumlah pemain penting masih harus menepi, termasuk Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Billy Gilmour, serta kiper Alex Meret. Selama Lukaku absen, lini depan Napoli dipimpin Rasmus Hojlund, yang sudah terlibat langsung dalam delapan gol di semua kompetisi.

Kabar Tim AC Milan

Di sisi Milan, Christian Pulisic tetap menjadi tumpuan utama. Winger Amerika Serikat itu baru saja mencetak dua gol penentu kemenangan atas Torino. Sejak bergabung ke Serie A dua tahun lalu, Pulisic telah mengoleksi 41 gol—termasuk satu gol ke gawang Napoli pada September—serta 22 assist. Dengan Santiago Gimenez masih bergelut dengan masalah pergelangan kaki, Pulisic diperkirakan akan berduet dengan Christopher Nkunku atau Rafael Leao. Nama terakhir absen pada laga imbang melawan Sassuolo sebagai langkah pencegahan. Di lini belakang, Koni De Winter berpeluang mendapat kesempatan langka sebagai starter, lantaran Matteo Gabbia tidak ikut bertolak ke Arab Saudi akibat cedera lutut ringan.

