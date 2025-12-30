Jadwal Manchester United Vs Wolves: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Menutup satu lagi tahun yang penuh kekacauan, Manchester United akan memburu kemenangan beruntun saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford, Rabu (31/12) dini hari WIB. Setelah menang tipis 1-0 atas Newcastle United di Boxing Day, Setan Merah bakal berharap bisa menutup 2025 dengan tambahan tiga poin saat menghadapi tim juru kunci Liga Inggris.

Usai finis di peringkat 15 musim lalu, performa Man United musim ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan meski sempat terseok-seok di awal. Setan Merah kini membidik finis di empat atau lima besar, sekaligus membuka peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Kubu tuan rumah datang ke laga ini berbekal kemenangan atas The Magpies. Gol semata wayang dicetak pada babak pertama oleh bek Denmark, Patrick Dorgu, yang tampil memukau.

Sebaliknya, Wolverhampton Wanderers masih terpuruk. Meski sudah mencaplok pelatih Middlesbrough, Rob Edwards, pada jeda internasional Oktober lalu, performa Wolves di Liga Inggris tak kunjung membaik. Dari 18 pertandingan sejauh ini, mereka baru mengoleksi dua poin. Namun, Wolves sesekali mampu memberi perlawanan saat bertandang ke markas tim-tim “big six”. Pada laga terakhir, mereka harus mengakui keunggulan juara bertahan Liverpool dengan skor 2-1 di Anfield, dalam penampilan yang setidaknya menunjukkan perlawanan.

Ruben Amorim sendiri mulai melunak dan mengubah sistem permainan Manchester United, tampaknya dengan niat tampil lebih agresif dan menekan. Perubahan ini jelas membantu Dorgu tampil lebih efektif di sepertiga akhir lapangan. Kini mereka menghadapi Wolves yang cenderung alot ketika tak perlu melakukan skema aneh-aneh; bertahan saja yang dalam dan serap tekanan. Man United jelas lebih diunggulkan di atas kertas, ditambah status mereka sebagai tuan rumah—tapi kemenangan bisa saja harus diraih dengan susah payah.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Masalah cedera masih menghantui Manchester United. Beberapa pemain absen karena cedera dan tugas internasional, termasuk sang kapten Bruno Fernandes. Mason Mount juga diragukan tampil setelah ditarik keluar saat jeda pada laga kontra Newcastle. Opsi Amorim terbatas, dengan Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt, dan Harry Maguire masih menepi. Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui tengah membela negaranya di Piala Afrika. Masih harus dilihat apakah Setan Merah akan kembali ke formasi favorit Amorim, 3-4-2-1.

Dorgu sendiri tampil sangat menonjol dalam peran sayap kanan, posisi yang kerap ia mainkan saat masih membela Lecce. Bintang Denmark itu terlibat langsung dalam dua gol di dua laga terakhirnya, setelah sebelumnya hanya mencatat satu kontribusi gol dalam 36 pertandingan. Ia diperkirakan kembali menjadi bagian dari trio pendukung striker tunggal Benjamin Sesko, bersama mantan pemain Wolves, Matheus Cunha.

Kabar Tim Wolves

Di kubu tamu, Wolves harus bermain tanpa dua bek tengah, Toti Gomes dan Emmanuel Agbadou. Namun, Hugo Bueno sudah kembali bermain saat menghadapi Liverpool. Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Marshall Munetsi, Daniel Bentley, serta Tawanda Chirewa juga belum tersedia. Dengan Jorgen Strand Larsen belum mampu mengulangi performa impresif musim lalu, Tolu Arokodare berpeluang kembali dipasangkan di lini depan bersama penyerang muda 18 tahun, Mateus Mane.

