Jadwal Manchester City Vs Newcastle United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan menghadapi Newcastle pada leg kedua semifinal Piala Liga (Carabao Cup), Kamis (5/2) dini hari WIB, dengan target mengamankan tiket ke Wembley untuk berduel melawan Arsenal di partai puncak.

Skuad asuhan Pep Guardiola membawa keunggulan agregat 2-0 dari leg pertama berkat gol Antoine Semenyo dan Rayan Cherki di St James’ Park. Hasil itu memberi Man City bantalan yang cukup nyaman saat kembali ke Etihad Stadium, meski The Magpies tetap tak bisa dipandang remeh.

Seperti yang mereka tunjukkan dalam 20 menit awal di Anfield akhir pekan lalu, pasukan Eddie Howe mampu menjadi ancaman nyata. Pada akhirnya Newcastle memang kalah 4-1 dari Liverpool, setelah sang juara bertahan Liga Inggris bangkit dan kembali meramaikan persaingan menuju Liga Champions lewat tiga poin penting tersebut.

Newcastle sendiri merupakan juara bertahan Piala Liga setelah menaklukkan Liverpool di final musim lalu. Namun, kali ini tantangan yang mereka hadapi bisa lebih berat saat bertemu Man City yang tengah memburu satu tempat di final.

Di sisi lain, The Citizens juga baru saja melewatkan kesempatan meraih kemenangan di kandang Tottenham. Sempat terlihat akan mengamankan tiga poin, mereka harus puas dengan hasil imbang setelah tuan rumah bangkit secara impresif, termasuk gol salto kalajengking Dominic Solanke, yang menyelamatkan satu poin bagi klub London utara tersebut. Hasil itu membuat Man City semakin tertinggal dari Arsenal dalam perburuan gelar, dengan The Gunners kini unggul enam poin di puncak klasemen. Arsenal sendiri memastikan tempat di final setelah menang 1-0 atas Chelsea pada Rabu (4/2), mengunci agregat 4-2.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Manchester City vs Newcastle United di semifinal Piala Liga (Carabao Cup)

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Newcastle United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) antara Manchester City vs Newcastle United akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Kamis 5 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Newcastle United

Carabao Cup - EFL Cup Etihad Stadium

Laga Manchester City vs Newcastle United pada ajang semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, pada Kamis 5 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Bek Manchester City Ruben Dias telah kembali berlatih bersama tim utama pekan ini setelah menepi akibat cedera hamstring. Namun, ia diprediksi belum bisa tampil melawan Newcastle. Sementara itu, Jeremy Doku (betis), Josko Gvardiol (retak tulang kering), John Stones (paha), Mateo Kovacic (pergelangan kaki/tumit), dan Savinho (tidak dirinci) masih harus absen.

Rekrutan Januari Marc Guehi juga tidak bisa dimainkan karena tak sempat didaftarkan. Dengan demikian, Max Alleyne atau Nathan Ake kemungkinan akan berduet dengan Abdukodir Khusanov di jantung pertahanan, sementara kiper James Trafford berpeluang kembali menjadi starter, menggantikan Gianluigi Donnarumma.

Kabar Tim Newcastle United

Di kubu Newcastle United, gelandang andalan Bruno Guimaraes absen saat kalah dari Liverpool akibat masalah pergelangan kaki. Sven Botman dan Lewis Miley juga tidak dimainkan sebagai pemain pengganti karena masing-masing masih bergelut dengan cedera paha dan pergelangan kaki.

Howe kemudian mengonfirmasi bahwa Guimaraes dan Miley diperkirakan tetap absen, bergabung dengan Joelinton (selangkangan), Tino Livramento (hamstring), Fabian Schar (pergelangan kaki), dan Emil Krafth (lutut) di ruang perawatan. Namun, Botman sudah bisa kembali dipilih.

Tanpa Guimaraes dan Miley, Sandro Tonali—yang sempat dikaitkan dengan Arsenal pada hari terakhir bursa—berpotensi memimpin lini tengah tiga pemain bersama Jacob Ramsey dan Joe Willock. Menariknya, Willock adalah pemain yang paling sering kalah melawan Manchester City sepanjang kariernya, dengan total delapan kekalahan.

Saat melawan Liverpool, Howe memilih tampil tanpa penyerang tengah murni, menurunkan Anthony Gordon, Harvey Barnes, dan Anthony Elanga sebagai trio lini depan. Namun, untuk laga ini ia bisa saja memanggil kembali Nick Woltemade atau Yoane Wissa.

