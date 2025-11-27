Jadwal Manchester City Vs Leeds United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertemuan antara Manchester City dan Leeds United, Sabtu (29/11), bakal berdampak besar di dua ujung klasemen Liga Inggris. Man City, yang kini duduk di peringkat tiga, akan menjamu Leeds yang terpuruk di posisi ketiga dari bawah.

The Citizens merupakan tim dengan serangan paling tertajam musim ini, setara dengan Arsenal usai mencetak 24 gol. Ditambah catatan buruk Leeds yang sudah kalah lima kali dari enam laga tandang di Liga Inggris musim ini, segala indikator mengarah pada kemenangan tuan rumah. Namun, Man City juga sudah empat kali tumbang di EPL musim ini, mereka juga tertekan untuk menjaga jarak dengan The Gunners, yang sudah melesat unggul tujuh poin di puncak klasemen, dan bakal ingin kembali ke jalur kemenangan ketika Leeds bertamu.

Setelah tampil lebih meyakinkan jelang jeda internasional November dengan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan dominan 3-0 atas Liverpool, performa City kembali goyah. Akhir pekan lalu mereka kalah 2-1 di markas Newcastle United, dan pada tengah pekan kembali dipukul Bayer Leverkusen di Etihad pada ajang Liga Champions. Meski begitu, ada modal positif bagi tim asuhan Pep Guardiola: sejak kalah dari Tottenham di laga kandang pembuka musim ini, mereka telah meraih lima kemenangan kandang berturut-turut di liga.

Sementara itu, Leeds terjun lagi ke zona degradasi setelah dikalahkan Aston Villa di kandang sendiri akhir pekan kemarin, yang berarti mereka sudah lima kali kalah dalam enam laga terakhir. Satu-satunya tiga poin mereka petik kala mengalahkan West Ham 2-1 Oktober lalu, itu pun terjadi ketika The Hammers sedang berada dalam performa buruk. Rekor tandang mereka tak memberi banyak harapan: satu-satunya poin yang diraih di luar Elland Road datang dari kemenangan 3-1 atas Wolves pada September, tim yang saat ini berada di dasar klasemen. Leeds juga keropos di belakang, kebobolan delapan gol dalam tiga laga terakhir, dan tidak pernah mencatat nirbobol dalam sembilan pertandingan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Manchester City vs Leeds United di Liga Inggris (EPL)

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Manchester City vs Leeds United akan digelar pada Sabtu 29 November 2025 pukul 22:00 WIB.

Laga Manchester City vs Leeds United pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, pada Sabtu 29 November 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Skuad Manchester City relatif sehat menjelang laga melawan Leeds United, dengan hanya Rodri dan Mateo Kovacic yang dipastikan absen. Kesehatan ini sebagian terbantu oleh keputusan Pep Guardiola yang merotasi 10 pemain di Liga Champions, meski hasilnya mereka tunduk di tangan Leverkusen.

Kabar Tim Leeds United

Kubu Leeds United juga hampir full team. Satu-satunya cedera hanya Anton Stach yang ditarik keluar saat menghadapi Aston Villa setelah menerima benturan di kepala, dan kondisinya akan dievaluasi sebelum lawatan ke Etihad.

