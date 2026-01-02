Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Muhammad Zaki

Jadwal Manchester City Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Manchester City vs Chelsea, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim.

Tanpa manajer permanen usai berpisah dengan Enzo Maresca atas kesepakatan bersama, Chelsea akan dihadapkan pada sebuah tantangan berat ketika melawat ke markas Manchester City di ajang Liga Primer Inggris, Senin (5/1) dini hari WIB.

The Blues berpisah dengan Maresca pada hari Tahun Baru. Tak sempat menunjuk pengganti permanen, Chelsea dikabarkan akan mempromosikan manajer tim U-21 Calum McFarlane. Pria 40 tahun itu juga ditugaskan menemui media dalam jumpa pers pra-pertandingan pada Jumat (2/1) waktu setempat.

Tantangan berat langsung menanti McFarlane. Ia dituntut membawa hasil positif dari tim Chelsea yang hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di Liga Inggris. Di sisi lain, Manchester City datang ke laga ini usai ditahan imbang tanpa gol oleh Sunderland, Jumat (2/1) dini hari WIB. Jika Arsenal dan Aston Villa sama-sama meraih kemenangan pada akhir pekan, Man City bakal memulai pertandingan melawan Chelsea dengan status peringkat ketiga klasemen, tertinggal tujuh poin dari puncak.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Manchester City vs Chelsea di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City Vs Chelsea

Live StreamingVidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Manchester City vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Senin 5 Januari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Chelsea

Laga Manchester City vs Chelsea di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, pada Senin 5 Januari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Chelsea

Kabar Tim Manchester City

Rodri berpeluang start untuk pertama kalinya sejak Oktober setelah dinilai “mengubah jalannya pertandingan” saat masuk di babak kedua melawan Sunderland di Stadium of Light. Josko Gvardiol belum comeback karena hanya duduk di bangku cadangan kontra The Black Cats, sementara Jeremy Doku diperkirakan akan menggantikan Savinho, yang mengalami masalah cedera. Nico Gonzalez masih akan menjalani tes kebugaran, namun Mateo Kovacic, Oscar Bobb, dan John Stones dipastikan absen karena cedera. Sementara itu, Omar Marmoush dan Rayan Ait-Nouri tengah memperkuat negaranya masing-masing di ajang Piala Afrika.

Kabar Tim Chelsea

Sudahlah tanpa Maresca, Chelsea harus bertamu ke markas Manchester City tanpa Moises Caicedo karena sang gelandang akan menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kacaunya lagi, dua pelapis Caicedo, Romeo Lavia dan Dario Essugo, tak bisa diturunkan karena cedera. Kemungkinan besar, Andrey Santos yang akan menjadi penggantinya.

Marc Cucurella absen pada laga sebelumnya melawan Bournemouth, lantaran cedera hamstring saat dikalahkan Aston Villa. Konyolnya lagi, Jorrel Hato sebagai pelapis juga absen melawan The Cherries karena masalah kebugaran. Bek muda Belanda itu diprediksi bisa kembali melawan Man City, namun besar kemungkinan ia tak siap mengingat menit bermain yang minim. 

Performa Terkini

Klasemen

