LINK LIVE STREAMING INTER MILAN VS NAPOLI DI VIDIO
Muhammad Zaki

Jadwal Inter Milan Vs Napoli: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Italia (Serie A) antara Inter Milan vs Napoli, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim.

Giornata ke-20 Liga Italia (Serie A) akan mempertemukan tim dua besar musim lalu, saat Inter Milan menjamu Napoli di Giuseppe Meazza, Senin (12/1) dini hari WIB. 

Nerazzurri sedang berada dalam momentum terbaiknya. Kemenangan 2-0 atas Parma menjadi kemenangan keenam beruntun mereka, sekaligus menegaskan status Inter sebagai tim yang paling sulit dihentikan saat ini. Duel melawan Partenopi bisa menjadi penanda serius ambisi gelar mereka, terutama karena lawan yang dihadapi adalah sang juara bertahan yang saat ini duduk di peringkat tiga.

Namun, pada pertemuan pertama musim ini, justru Napoli asuhan Antonio Conte yang keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Meski begitu, kondisi mereka kali ini jauh dari ideal. Napoli datang ke laga ini dengan skuad pincang, terlebih setelah kehilangan dua poin penting saat ditahan Verona di tengah pekan.

Sejumlah pilar utama dipastikan absen, termasuk Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Billy Gilmour. Sementara itu, David Neres juga masih diragukan tampil.

Situasi ini ingin dimanfaatkan Inter semaksimal mungkin. Tim besutan Cristian Chivu tampil sangat tajam sepanjang musim, dengan lini depan yang dipimpin oleh top skor liga, Lautaro Martinez, terus menunjukkan ketajaman.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Inter Milan vs Napoli di Liga Italia (Serie A), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Inter Milan Vs Napoli

Stasiun TVANTV
Live StreamingVidio

Pertandingan Liga Italia (Serie A) antara Inter Milan vs Napoli akan disiarkan secara langsung di ANTV dan layanan live streaming Vidio pada Senin 12 Januari 2026 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Inter vs SSC Napoli

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Laga Inter Milan vs Napoli di ajang Liga Italia (Serie A) akan digelar di San Siro, Milan, pada Senin 12 Januari 2026 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Inter vs SSC Napoli

InterHome team crest

3-5-2

Formasi

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
Y. Sommer
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
30
C. Augusto
20
H. Calhanoglu
8
P. Sucic
11
L. Henrique
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
10
L. Martinez
94
F. Esposito
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
22
G. Di Lorenzo
68
S. Lobotka
3
M. Gutierrez
8
S. McTominay
21
M. Politano
20
E. Elmas
70
N. Lang
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Chivu

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Inter Milan

Inter Milan tidak sepenuhnya tanpa masalah. Davide Frattesi absen saat menghadapi Parma dan kembali diragukan untuk laga ini. Andy Diouf dan Tomas Palacios berpeluang kembali masuk skuad, tetapi Denzel Dumfries masih harus menepi dalam jangka panjang.

Kabar Tim Napoli

Di kubu Napoli, krisis cedera terus membayangi. Absennya Neres dan Giuseppe Ambrosino menambah panjang daftar pemain kunci yang tidak bisa diandalkan Conte, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka akan segera kembali.

Performa Terkini

INT
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

INT

Last 5 matches

NAP

1

Menang

3

Seri

1

Menang

5

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

