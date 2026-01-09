Jadwal Inter Milan Vs Napoli: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Giornata ke-20 Liga Italia (Serie A) akan mempertemukan tim dua besar musim lalu, saat Inter Milan menjamu Napoli di Giuseppe Meazza, Senin (12/1) dini hari WIB.

Nerazzurri sedang berada dalam momentum terbaiknya. Kemenangan 2-0 atas Parma menjadi kemenangan keenam beruntun mereka, sekaligus menegaskan status Inter sebagai tim yang paling sulit dihentikan saat ini. Duel melawan Partenopi bisa menjadi penanda serius ambisi gelar mereka, terutama karena lawan yang dihadapi adalah sang juara bertahan yang saat ini duduk di peringkat tiga.

Namun, pada pertemuan pertama musim ini, justru Napoli asuhan Antonio Conte yang keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Meski begitu, kondisi mereka kali ini jauh dari ideal. Napoli datang ke laga ini dengan skuad pincang, terlebih setelah kehilangan dua poin penting saat ditahan Verona di tengah pekan.

Sejumlah pilar utama dipastikan absen, termasuk Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Billy Gilmour. Sementara itu, David Neres juga masih diragukan tampil.

Situasi ini ingin dimanfaatkan Inter semaksimal mungkin. Tim besutan Cristian Chivu tampil sangat tajam sepanjang musim, dengan lini depan yang dipimpin oleh top skor liga, Lautaro Martinez, terus menunjukkan ketajaman.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Inter Milan vs Napoli di Liga Italia (Serie A), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Inter Milan Vs Napoli

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Italia (Serie A) antara Inter Milan vs Napoli akan disiarkan secara langsung di ANTV dan layanan live streaming Vidio pada Senin 12 Januari 2026 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Inter vs SSC Napoli

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Laga Inter Milan vs Napoli di ajang Liga Italia (Serie A) akan digelar di San Siro, Milan, pada Senin 12 Januari 2026 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Inter Milan

Inter Milan tidak sepenuhnya tanpa masalah. Davide Frattesi absen saat menghadapi Parma dan kembali diragukan untuk laga ini. Andy Diouf dan Tomas Palacios berpeluang kembali masuk skuad, tetapi Denzel Dumfries masih harus menepi dalam jangka panjang.

Kabar Tim Napoli

Di kubu Napoli, krisis cedera terus membayangi. Absennya Neres dan Giuseppe Ambrosino menambah panjang daftar pemain kunci yang tidak bisa diandalkan Conte, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka akan segera kembali.

