Jadwal Inter Miami Vs Vancouver Whitecaps: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton Final Piala MLS

Semua tetes darah dan air mata yang tertumpah sepanjang MLS 2025 akan ditentukan di Chase Stadium pada Minggu (7/12) dini hari WIB, ketika Inter Miami berhadapan dengan Vancouver Whitecaps di partai puncak Piala MLS. Apa pun hasilnya nanti, laga ini akan melahirkan sejarah. Baik Miami maupun Vancouver sama-sama berpeluang meraih gelar Piala MLS perdana mereka. Boleh jadi, final kali ini akan menjadi yang paling mendebarkan.

Inter Miami melangkah ke partai final menutup musim reguler di peringkat tiga Wilayah Timur, fondasi yang kemudian mereka maksimalkan dengan performa dominan di putaran play-off. Mereka terlebih dulu menyingkirkan Nashville SC dalam format best-of-three dengan menunjukkan superioritas dan ketajaman lini depan. Lionel Messi cs kemudian menundukkan FC Cincinnati di semi-final Wilayah Timur yang berlangsung intens.

Kepercayaan diri tim asuhan Javier Mascherano memuncak di final Wilayah Timur, ketika Miami menaklukkan New York City FC berkat ledakan performa Tadeo Allende, yang memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu edisi postseason. Messi kembali menjadi pengatur ritme permainan lewat visi dan kepemimpinannya. Dengan keuntungan bermain di kandang berkat posisi di klasemen Supporters’ Shield, Miami menyambut final ini dalam kondisi terbaik.

Di sisi lain, Vancouver Whitecaps datang dengan identitas yang dibangun dengan fondasi konsistensi dan efisiensi. Whitecaps menutup musim reguler sebagai peringkat kedua Wilayah Barat, yang terbukti dari keperkasaan performa sepanjang play-off. Thomas Muller cs membuka langkah dengan menyingkirkan FC Dallas di seri best-of-three, bertumpu pada organisasi pertahanan dan pengalaman para pemain senior.

Pada semi-final Wilayah Barat, Vancouver mengejutkan banyak pihak dengan menumbangkan LAFC dan membuktikan diri bahwa mereka penantang serius. Momentum itu berlanjut hingga final Wilayah Barat, ketika mereka mengalahkan San Diego FC untuk meraih gelar Wilayah Barat pertama dalam sejarah klub sekaligus mengamankan tiket ke Fort Lauderdale, di mana Chase Stadium bertempat. Disiplin taktik dan kepemimpinan yang solid menjadi kunci dari perjalanan impresif mereka.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Inter Miami CF

Inter Miami masih akan tanpa Ryan Sailor dan David Ruiz yang masih mendekam di ruang perawatan. Sorotan tentu tertuju pada Lionel Messi, yang lagi-lagi memecahkan rekor lewat 13 kontribusi gol sepanjang play-off, terbanyak yang pernah dicatatkan satu pemain dalam satu edisi. Publik menantikan satu penampilan magis lagi dari sang GOAT. Namun sekalipun lawan mampu meredam Messi, daya ledak Inter Miami tetap terlalu hebat untuk dibendung.

Tadeo Allende juga menjadi salah satu bintang di play-off, mencatat tiga laga beruntun dengan torehan lebih dari satu gol, termasuk hattrick ke gawang New York City di final Wilayah Timur. Sementara itu, Mateo Silvetti tampil begitu meyakinkan saat menggantikan Luis Suarez yang menjalani skorsing, sampai-sampai Javier Mascherano memilih memberi kepercayaan penuh kepada sang striker muda untuk menjadi ujung The Herons. Keputusan itu terbayar dengan dua gol dan tiga assist dalam tiga penampilan terakhirnya.

Dua eks bintang Barcelona, Jordi Alba dan Sergio Busquets, akan resmi gantung sepatu setelah final hari Minggu nanti, dan keduanya akan penuh determinasi untuk menutup karier mereka dengan satu trofi tambahan.

Kabar Tim Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps datang ke Florida dengan daftar cedera yang cukup panjang. Sam Adekugbe, Belal Halbouni, Daniel Rios, Sebastian Schonlau, dan Ranko Veselinovic diperkirakan masih absen untuk partai puncak MLS.

Kabar baiknya, pelatih Jesper Sorensen bisa kembali mengandalkan Tristan Blackmon—peraih gelar Bek Terbaik MLS—yang sudah selesai menjalani skorsing. Kehadiran sang bek andalan sangat krusial, mengingat ia memimpin lini belakang yang mencatatkan jumlah clean sheet tertinggi musim ini (13).

Vancouver juga akan sangat bertumpu pada Thomas Muller, dengan sembilan gol dan empat assist dalam 12 penampilan. Namun, bukan hanya produktivitasnya yang berbahaya; pergerakan tanpa bola dan kemampuan membaca ruang membuatnya menjadi ancaman utama bagi tuan rumah pada final Piala MLS, apalagi mengingat catatan apiknya saat melawan tim yang diperkuat Messi.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

