Jadwal Hull City Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Tanpa banyak waktu untuk mengevaluasi kesalahan apa yang terjadi saat menghadapi Leeds United, Liam Rosenior langsung membawa Chelsea bertandang ke markas mantan klubnya, Hull City, dalam laga putaran keempat Piala FA, Sabtu (14/2) dini hari WIB, di MKM Stadium. Belum genap dua tahun sejak Rosenior dipecat Hull pada Mei 2024, namun ia kini mengincar hasil positif dalam laga comeback-nya. The Blues sendiri bertekad menghindari tersingkir di fase yang sama seperti musim lalu, ketika mereka disingkirkan Brighton & Hove Albion.

Chelsea sebelumnya melaju ke putaran keempat usai menghancurkan Charlton Athletic 5-1 di The Valley, dengan laga tersebut menjadi debut Rosenior sebagai pelatih The Blues setelah didatang dari sister club, Strasbourg. Sejak saat itu, Rosenior telah memimpin Chelsea sebanyak 10 kali dengan mencatatkan tujuh kemenangan, bahkan memetik empat kemenangan berentet di Liga Inggris sebelum harus puas bermain imbang 2-2 melawan Leeds United, Rabu (11/2) kemarin. Tim asuhan Daniel Farke bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mencuri satu poin di Stamford Bridge.

Kini, Rosenior kembali ke Hull, klub yang paling banyak ia bela saat masih aktif bermain dan kemudian menjadi pijakan awalnya dalam karier manajerial. Di bawah komandonya, The Tigers nyaris menembus zona play-off promosi Championship pada musim 2023/24, sebelum akhirnya dipecat secara mengejutkan oleh manajemen klub di akhir musim tersebut. Rosenior kemudian hijrah ke Prancis untuk menangani Strasbourg, yang dimiliki oleh owner Chelsea BlueCo, pada musim panas berikutnya. Ia menghabiskan sekitar satu setengah tahun di Ligue 1 sebelum kembali ke Inggris.

Sementara itu, Hull tengah tampil impresif di divisi kedua. Mereka kini berada di posisi keempat klasemen Championship dan berada di jalur play-off promosi. Kebangkitan tim asal Humberside itu terjadi di bawah arahan Sergej Jakirovic. The Tigers sempat mencatat enam laga tanpa kekalahan sebelum akhirnya takluk dari Bristol City pada pertandingan terakhir mereka.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Hull City

Semi Ajayi belum kembali bermain sejak membela Nigeria di Piala Afrika 2025 akibat cedera hamstring. Sementara itu, Mohamed Belloumi (hamstring), Cody Drameh (paha), Darko Gyabi (selangkangan), Matts Crooks (hamstring), serta Eliot Matazo yang masih absen jangka panjang karena cedera lutut, juga harus menepi. Di lini depan, Oli McBurnie dan Joe Gelhardt masing-masing telah mencetak 12 dan 10 gol di Championship musim ini, menegaskan status mereka sebagai ancaman utama Hull. Ancaman lain datang dari sisi kiri pertahanan lewat Ryan Giles. Bek kiri tersebut telah mengoleksi delapan assist di liga, jumlah yang hanya kalah dari Michael Johnston (West Brom) di kasta kedua. Ia akan berupaya merepotkan Chelsea melalui tusukan-tusukan ofensifnya.

Kabar Tim Chelsea

Di kubu Chelsea, sejumlah pemain diragukan tampil melawan Hull City. Marc Cucurella (hamstring) ditarik keluar saat jeda melawan Leeds dan berpotensi menyusul Levi Colwill (lutut), Dario Essugo, serta Jamie Gittens (paha) di ruang perawatan. Romeo Lavia memang sudah kembali berlatih bersama tim setelah pulih dari cedera paha, tetapi kecil kemungkinan ia langsung dimainkan dalam laga kompetitif. Sementara itu, Reece James (sakit), Filip Jorgensen, dan Tosin Adarabioyo (hamstring) akan menjalani pemeriksaan akhir sebelum diputuskan apakah bisa dibawa ke Hull. Dengan Rosenior diperkirakan melakukan rotasi usai laga liga di tengah pekan, Liam Delap, Alejandro Garnacho, Jorrel Hato, Benoit Badiashile, dan Wesley Fofana berpeluang tampil sebagai starter. Mamadou Sarr juga bisa mencatatkan penampilan kompetitif keduanya bersama The Blues sejak laga fase grup Piala Dunia Antarklub melawan Esperance.

