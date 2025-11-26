Jadwal Go Ahead Eagles Vs Stuttgart: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Klub bek Timnas Indonesia Dean James, Go Ahead Eagles, dan Stuttgart sama-sama mengoleksi enam poin dan hanya dipisahkan satu posisi di klasemen Liga Europa jelang duel di Stadion De Adelaarshorst pada matchday lima, Jumat (28/11) dini hari WIB. Keduanya membidik kemenangan penting untuk mendekatkan diri ke zona delapan besar.

Meski Go Ahead berada di posisi 21 dan Stuttgart di peringkat 20, jarak menuju zona aman sebenarnya hanya dua poin, sehingga tiga angka akan sangat krusial bagi siapa pun pemenangnya.

Cara Menonton Pertandingan Go Ahead Eagles Vs Stuttgart

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Europa (UEL) antara Go Ahead Eagles vs Stuttgart akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports Xtra & Vidio pada Jumat 28 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Go Ahead Eagles Vs Stuttgart

Europa League - Europa League De Adelaarshorst

Laga Go Ahead Eagles vs Stuttgart di fase liga Liga Europa (UEL) akan digelar di De Adelaarshorst, Deventer, pada Jumat 28 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles masih akan tanpa Victor Edvardsen, Soren Tengstedt, Gerrit Nauber, dan Robbin Weijenberg. Di lini depan, Milan Smit telah mencetak separuh dari total empat gol klub di kompetisi Eropa musim ini, dan striker muda tersebut bakal berharap bisa berkontribusi lagi. Dean James—yang mendapatkan kartu merah dalam kekalahan 4-2 dari Heracles—tetap menjadi ancaman besar dari sisi kiri. Bek Timnas Indonesia itu telah mengemas dua assist, terbanyak di skuad Go Ahead di Liga Europa, lewat aksi overlap yang agresif.

Kabar Tim Stuttgart

Stuttgart juga punya masalah kebugaran. Tiago Tomas masih harus dipantau setelah mengalami masalah fisik saat hasil imbang 3-3 melawan Borussia Dortmund, sementara Ermedin Demirovic dipastikan absen akibat cedera kaki. Status Luca Jaquez belum sepenuhnya jelas, namun ia tetap dimasukkan ke dalam skuad meski mengalami gangguan pada selangkangan.

Di lini serang, Deniz Undav memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak hattrick ke gawang Dortmund. Dengan enam gol dalam tiga penampilan terakhirnya, ia hampir pasti tampil sejak menit awal untuk kedua kalinya di Liga Europa musim ini. Bilal El Khannouss juga kembali diandalkan, gelandang pinjaman dari Leicester City itu sebelumnya mencetak gol kemenangan melawan Celta Vigo dan Feyenoord, dan kini bakal berharap kembali bersinar dalam laga tandang Eropa pertamanya bersama Stuttgart.

