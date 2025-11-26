Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoGo Ahead Eagles
De Adelaarshorst
team-logoVfB Stuttgart
Muhammad Zaki

Jadwal Go Ahead Eagles Vs Stuttgart: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Europa (UEL) antara Go Ahead Eagles vs Stuttgart, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim.

Klub bek Timnas Indonesia Dean James, Go Ahead Eagles, dan Stuttgart sama-sama mengoleksi enam poin dan hanya dipisahkan satu posisi di klasemen Liga Europa jelang duel di Stadion De Adelaarshorst pada matchday lima, Jumat (28/11) dini hari WIB. Keduanya membidik kemenangan penting untuk mendekatkan diri ke zona delapan besar.

Meski Go Ahead berada di posisi 21 dan Stuttgart di peringkat 20, jarak menuju zona aman sebenarnya  hanya dua poin, sehingga tiga angka  akan sangat krusial bagi siapa pun pemenangnya.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Go Ahead Eagles vs Stuttgart di Liga Europa (UEL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Go Ahead Eagles Vs Stuttgart

Stasiun TV-
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Europa (UEL) antara Go Ahead Eagles vs Stuttgart akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports Xtra & Vidio pada Jumat 28 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Go Ahead Eagles Vs Stuttgart

crest
Europa League - Europa League
De Adelaarshorst

Laga Go Ahead Eagles vs Stuttgart di fase liga Liga Europa (UEL) akan digelar di De Adelaarshorst, Deventer, pada Jumat 28 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart

Go Ahead EaglesHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestVFB
22
J. De Busser
2
M. Deijl
26
J. Dirksen
5
D. James
4
J. Kramer
21
M. Meulensteen
17
M. Suray
24
K. Goudmijn
34
Y. Salah Rahmouni
6
C. Twigt
9
M. Smit
33
A. Nuebel
24
J. Chabot
29
F. Jeltsch
3
R. Hendriks
7
M. Mittelstaedt
18
J. Leweling
11
B. El Khannouss
6
A. Stiller
16
A. Karazor
22
L. Assignon
26
D. Undav

3-4-2-1

VFBAway team crest

GAE
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Boel

VFB
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Hoeness

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles masih akan tanpa Victor Edvardsen, Soren Tengstedt, Gerrit Nauber, dan Robbin Weijenberg. Di lini depan, Milan Smit telah mencetak separuh dari total empat gol klub di kompetisi Eropa musim ini, dan striker muda tersebut bakal berharap bisa berkontribusi lagi. Dean James—yang mendapatkan kartu merah dalam kekalahan 4-2 dari Heracles—tetap menjadi ancaman besar dari sisi kiri. Bek Timnas Indonesia itu telah mengemas dua assist, terbanyak di skuad Go Ahead di Liga Europa, lewat aksi overlap yang agresif.

Kabar Tim Stuttgart

Stuttgart juga punya masalah kebugaran. Tiago Tomas masih harus dipantau setelah mengalami masalah fisik saat hasil imbang 3-3 melawan Borussia Dortmund, sementara Ermedin Demirovic dipastikan absen akibat cedera kaki. Status Luca Jaquez belum sepenuhnya jelas, namun ia tetap dimasukkan ke dalam skuad meski mengalami gangguan pada selangkangan.

Di lini serang, Deniz Undav memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak hattrick ke gawang Dortmund. Dengan enam gol dalam tiga penampilan terakhirnya, ia hampir pasti tampil sejak menit awal untuk kedua kalinya di Liga Europa musim ini. Bilal El Khannouss juga kembali diandalkan, gelandang pinjaman dari Leicester City itu sebelumnya mencetak gol kemenangan melawan Celta Vigo dan Feyenoord, dan kini bakal berharap kembali bersinar dalam laga tandang Eropa pertamanya bersama Stuttgart.

Performa Terkini

GAE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

VFB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

Klasemen

