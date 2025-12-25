Jadwal Chelsea Vs Aston Villa: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea lagi-lagi hanya jadi penantang semu dalam pacuan gelar Liga Inggris, namun The Blues punya kesempatan untuk kembali masuk perdebatan saat menjamu kandidat juara sesungguhnya, Aston Villa, di Stamford Bridge, Minggu (28/12) dini hari WIB.

Ya, pasukan Enzo Maresca sempat berada di jantung pacuan gelar Liga Inggris beberapa pekan lalu. Namun, seperti pola yang sering sekali terjadi dalam beberapa tahun belakangan, rangkaian hasil mengecewakan menjegal kans Chelsea. Momentum pun sangat dibutuhkan di periode padat jelang akhir tahun, terlebih menghadapi Aston Villa yang sedang berada dalam performa luar biasa. The Blues akan menjamu The Villans dengan suntikan kepercayaan diri usai bangkit secara impresif di markas Newcastle United pekan lalu. Sempat tertinggal dua gol di St James’ Park, Chelsea mampu menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler Reece James dan Joao Pedro di babak kedua untuk mengamankan hasil imbang. Maresca bakal berharap anak-anak asuhnya mengulang performa mereka di babak kedua, mengingat ambyarnya performa mereka di babak pertama kontra Newcastle.

Sementara itu, Aston Villa asuhan Unai Emery kian mantap menancapkan diri dalam persaingan gelar. The Villans kini hanya terpaut tiga poin dari Arsenal di puncak klasemen, tim yang mereka kalahkan dalam duel papan atas sebelumnya. Villa tengah berada di laju yang luar biasa: sepuluh kemenangan beruntun dan 16 kemenangan dari 18 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Akhir pekan lalu, dua gol Morgan Rogers menginspirasi kemenangan 2-1 atas Manchester United di Villa Park.

Keuntungan bermain di kandang seharusnya memberi Chelsea dorongan energi dan intensitas sejak babak pertama, tak seperti ketika dibombardir Newcastle pekan lalu, sebelum akhirnya “hidup” selepas jeda. Aston Villa datang ke London Barat dengan kesadaran bahwa, secara statistik, kekalahan—atau setidaknya hasil imbang—tampaknya tinggal menunggu waktu, terlebih karena hasil yang mereka raih belakangan ini kerap terlihat lebih baik dibanding performa di atas lapangan. Chelsea sendiri belum bisa sepenuhnya dipercaya saat harus menghadapi lawan sekuat Villa. Namun, dengan karakter kedua tim, skenario jual beli serangan dengan banyak gol tercipta di antara kedua kontestan sangat mungkin terjadi.

Ini juga menjadi ajang menarik bagi duel Cole Palmer vs Rogers. Palmer, yang selebrasi cold-nya terinspirasi dari Rogers, mulai terancam tak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 gara-gara rentetan cedera dan performa mengecewakan. Rogers, sang teman dekat, yang ironisnya berada di tempat terdepan untuk merebut posisi No. 10 di skuad Thomas Tuchel berkat gol-gol ajaibnya musim ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Aston Villa di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea Vs Aston Villa

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Aston Villa akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea Vs Aston Villa

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Aston Villa pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Tuan rumah mendapat angin segar setelah Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa Estevao Willian, yang absen dalam dua laga terakhir akibat masalah otot, bisa dimainkan melawan Aston Villa. Begitu pula Liam Delap yang sebelumnya menepi karena cedera bahu. Namun, Chelsea masih tanpa Levi Colwill, sementara Romeo Lavia dan Dario Essugo tak kunjung tersedia untuk menjadi pelapis Moises Caicedo, sehingga memaksa gelandang Ekuador itu terus bermain dengan waktu istirahat minim.

Kabar Tim Aston Villa

Untuk kubu Aston Villa Villa, Jadon Sancho absen pada laga terakhir karena menghadapi klub induknya, Manchester United, tetapi kini bisa kembali bermain melawan tim yang ia bela musim lalu lewat kesepakatan pinjaman. Di lini belakang, Tyrone Mings dan Pau Torres berpeluang absen akibat cedera, sementara Harvey Elliott sempat menepi karena sakit. Mantan gelandang Chelsea, Ross Barkley, juga masih masuk dalam daftar pemain yang belum pulih.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga