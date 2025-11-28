Jadwal Chelsea Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea akan menjamu Arsenal dalam laga akbar Liga Primer Inggris yang mempertemukan dua tim teratas di Stamford Bridge, Minggu (30/11) ini.

Kekalahan Manchester City di tangan Newcastle United kembali membuka ruang di papan atas, dan kini tim asuhan Enzo Maresca yang menjadi penantang terdekat The Gunners dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen. Kemenangan akan memangkas jarak itu sekaligus menjadi penegasan bahwa The Blues benar-benar layak diperhitungkan dalam pacuan gelar Liga Inggris musim ini, terutama setelah mereka tampil gemilang saat menumbangkan Barcelona 3-0 di Liga Champions, Rabu (26/11) kemarin.

Arsenal sendiri tampil sangat meyakinkan dan terlihat seperti tim yang siap mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi Liga Inggris. Kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 atas Tottenham dalam derbi London Utara memperlihatkan kelas mereka, dan posisi puncak dengan keunggulan enam poin menjadi cerminan konsistensi sejauh ini. Meski tanpa Gabriel Magalhaes, lini belakang tim asuhan Mikel Arteta tetap solid, dan hampir semua ujian besar sudah mereka lalui dengan baik — termasuk kemenangan monumental atas Bayern Munich di Liga Champions, Kamis (27/11).

Kekuatan dan kedalaman skuad menjadi faktor pembeda bagi Arsenal, dan musim lalu mereka mampu meraih empat poin dari dua pertemuan kontra Chelsea. Jika melihat rekam jejak itu, modal menuju laga akhir pekan ini terlihat cukup menjanjikan.

Cara Menonton Pertandingan Chelsea Vs Arsenal

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Arsenal akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 30 November 2025 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea Vs Arsenal

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Arsenal pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu 30 November 2025 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Masalah pangkal paha yang tak kunjung hilang telah mengganggu musim Cole Palmer, yang baru tampil empat kali untuk Chelsea di semua ajang musim ini. Ia diharapkan bisa kembali tepat waktu untuk rangkaian laga penting pekan ini. Namun rencana itu buyar ketika Palmer mengalami patah tulang jari kaki setelah tersandung pintu di rumahnya. Maresca awalnya mengindikasikan bahwa sang pemain kunci mungkin absen akhir pekan ini. Meski begitu, Palmer terlihat kembali berlatih pekan ini. Chelsea berharap penggunaan sepatu khusus dapat mempercepat proses pemulihan. Selain Palmer, The Blues juga ditinggal tulang punggung pertahanan setelah Levi Colwill mengalami cedera ACL dan harus absen hampir seluruh musim ini.

Kabar Tim Arsenal

Viktor Gyokeres sudah menepi empat pertandingan beruntun akibat cedera hamstring yang ia derita saat melawan Burnley awal bulan ini. Arteta memilih menahan informasi soal tingkat keparahan cedera tersebut, namun menyebut peluang sang striker untuk tampil akhir pekan ini bergantung hasil pemeriksaan lanjutan. Hal serupa berlaku untuk Kai Havertz, yang belum tampil sejak pekan pembuka musim. Leandro Trossard harus ditarik keluar pada babak pertama melawan Bayern Munich dan masih menunggu hasil evaluasi lanjutan. Namun Gabriel Martinelli sudah kembali dan langsung mencetak gol delapan menit setelah masuk dari bangku cadangan kontra Bayern. Noni Madueke, yang juga mencetak gol di laga tersebut, turut menambah kedalaman opsi menyerang untuk menghadapi bekas klubnya. Martin Odegaard juga kembali merumput setelah cedera, sehingga situasi cedera Arsenal kini tampak jauh lebih positif. Satu pengecualian adalah Gabriel Magalhaes, yang masih harus menepi dan diperkirakan baru bisa kembali paling cepat akhir Desember.

