Jadwal Atalanta Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Dengan rekor nyaris identik setelah lima laga fase liga Liga Champions 2025/26, Atalanta dan Chelsea akan saling bentrok di Bergamo, Rabu (10/12) dini hari WIB. The Blues dan La Dea sama-sama mengoleksi 10 poin dari lima laga, meski sang juara dunia duduk lebih nyaman di peringkat tujuh, meninggalkan Atalanta tiga posisi di bawahnya, berkat selisih gol yang superior.

Chelsea sedang terjebak tren negatif di Liga Primer Inggris dengan tiga laga beruntun tanpa kemenangan, padahal sebelumnya mereka mencatatkan deretan tujuh penampilan impresif tanpa kekalahan, termasuk membantai Barcelona 3-0 pada laga Eropa sebelumnya.

Mengalami nasib yang kurang lebih serupa, Atalanta yang diasuh Raffaele Palladino sejak awal November akan menyambut armada Enzo Maresca dengan modal dua kemenangan beruntun di Liga Champions atas Marseille dan Eintracht Frankfurt. Meski ciamik di Eropa, Ademola Lookman cs masih tertatih-tatih sepeninggal Gian Piero Gasperini yang awal musim ini hijrah ke AS Roma. Di bawah Ivan Juric, mereka memang sempat tak terkalahkan dalam sembilan laga Serie A, meski tujuh di antaranya berakhir seri. Pelatih asal Kroasia itu akhirnya dipecat usai Atalanta dibantai timnya bek Timnas Indonesia Jay Idzes, Sassuolo, dengan skor 3-0. Bersama Palladino, mereka meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan, termasuk menghajar Frankfurt 3-0.

Atalanta yang masih berusaha menemukan ritme dapat menjadi sasaran empuk bagi Chelsea yang tengah haus kemenangan setelah serangkaian performa apik mereka dinodai oleh kelengahan melawan Leeds United dan Bournemouth.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Atalanta vs Chelsea di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Atalanta Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Atalanta vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 3 & Vidio pada Rabu 10 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Atalanta Vs Chelsea

Champions League - Champions League New Balance Arena

Laga Atalanta vs Chelsea di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Gewiss Stadium, Bergamo, pada Rabu 10 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Atalanta

Kamaldeen Sulemana dan Mitchel Bakker masih absen akibat cedera otot dan ACL. Usai kalah 3-1 dari Verona di Serie A, Palladino kemungkinan memasukkan Gianluca Scamacca untuk menggantikan Nikola Krstovic di lini depan. Mantan bek Chelsea Davide Zappacosta tampaknya tidak akan turun sejak menit awal melawan bekas klubnya, mengingat Nicola Zalewski lebih sering dipilih di sisi kiri sepanjang musim ini.

Kabar Tim Chelsea

Chelsea yang tengah kehilangan Moises Caicedo di Liga Inggris akibat skors kartu merah akhirnya bisa kembali mengandalkan gelandang Ekuador tersebut untuk laga kontra Atalanta. Karena itu, jangan kaget jika Reece James diistirahatkan, atau mungkin kembali ke posisi bek kanan.

Namun kabar kurang menyenangkan datang dari lini depan. Liam Delap mengalami cedera bahu yang cukup serius saat bermain imbang melawan Bournemouth akhir pekan lalu. Striker muda Inggris itu kini menambah panjang daftar absen The Blues, bersama Romeo Lavia, Levi Colwill, Dario Essugo, serta Mykhailo Mudryk yang masih menjalani hukuman terkait doping.

Marc Guiu sempat dipanggil untuk menggantikan Delap pada laga tersebut, namun Joao Pedro diprediksi lebih berpeluang menjadi starter di lini depan kontra La Dea. Chelsea juga tidak akan diperkuat Cole Palmer, yang kembali diistirahatkan demi menjaga kebugarannya.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

