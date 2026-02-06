Jadwal Arsenal Vs Sunderland: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal akan berusaha menjaga jarak enam poin di puncak klasemen Liga Inggris saat menjamu Sunderland, Sabtu (7/2). The Gunners kembali ke Emirates yang dipastikan bergemuruh dengan suntikan kepercayaan diri usai menembus final Piala Liga, sementara The Black Cats masih memelihara mimpi untuk menembus kompetisi Eropa.

Arsenal sedang berada dalam performa yang sangat meyakinkan. Mereka hanya menelan satu kekalahan dari 15 pertandingan terakhir dan baru saja menyingkirkan Chelsea dari semifinal Piala Liga, Rabu (4/2) lalu berkat gol telat Kai Havertz.

Meski demikian, laga ini berpotensi menjadi ujian tersendiri. Sunderland menjadi tim kejutan di Liga Inggris musim ini dan tengah menempati peringkat delapan di pertengahan musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi.

Namun, performa tim tamu sedikit menurun dalam beberapa pekan terakhir. Sunderland hanya mampu meraih dua kemenangan dari sembilan laga terakhir, dan mereka menghadapi tantangan berat jika ingin kembali ke jalur positif di London Utara.

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Sunderland

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Arsenal vs Sunderland akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Sunderland

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Laga Arsenal vs Sunderland pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Emirates Stadium, London, pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Di kubu tuan rumah, ruang perawatan Arsenal mulai kembali terisi. Mikel Merino (kaki) terancam absen hingga akhir musim, sementara masalah pinggul yang dialami Bukayo Saka saat pemanasan di Elland Road diperkirakan belum akan pulih tepat waktu untuk akhir pekan ini. Martin Odegaard juga absen saat kemenangan melawan Chelsea. Namun, Mikel Arteta berharap sang kapten bisa pulih dari “cedera ringan” tepat waktu untuk dimainkan melawan Sunderland.

Max Dowman (pergelangan kaki) juga diperkirakan tidak akan menepi terlalu lama. The Gunners diprediksi melakukan beberapa perombakan, dengan Havertz berpotensi kembali ke starting XI setelah menjadi pahlawan kontra Chelsea. Striker Jerman itu bahkan berpeluang berduet dengan Gabriel Jesus jika Viktor Gyokeres dan Eberechi Eze turun ke bangku cadangan.

Kabar Tim Sunderland

Mantan gelandang Arsenal Granit Xhaka dipastikan tidak bisa kembali ke Emirates akhir pekan ini. Kapten Sunderland tersebut sedang mengalami cedera pergelangan kaki dan berpotensi absen hingga akhir bulan. Xhaka hanyalah satu dari tiga masalah kebugaran yang menghantui tim tamu. Dua nama lainnya adalah Bertrand Traore, yang diperkirakan segera kembali dari cedera lutut, serta rekrutan Januari Jocelin Ta Bi (pergelangan kaki).

Meski begitu, bos Si Kucing Hitam Regis Le Bris tidak punya alasan untuk mengutak-atik susunan pemain yang sukses menaklukkan Burnley. Artinya, Dan Ballard, yang merupakan produk akademi Arsenal, serta striker Brian Brobbey bakal kembali dipercaya sebagai starter. Keduanya berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Sunderland pertama dalam 72 tahun yang mampu mencetak gol kandang dan tandang melawan Arsenal dalam satu musim liga.

Omar Alderete sempat tertatih keluar lapangan di menit-menit akhir laga kontra Burnley, namun tidak ada kekhawatiran serius terkait ketersediaannya untuk pertandingan ini.

