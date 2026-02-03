Jadwal Arsenal Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal berambisi memastikan satu tempat di final Piala Liga 2025/26 saat menjamu Chelsea pada leg kedua semifinal di Emirates Stadium, Rabu (4/2) dini hari WIB.

The Gunners membawa keunggulan satu gol ke laga kandang ini setelah duel penuh drama di Stamford Bridge berakhir dengan skor 3-2. Pada pertemuan tersebut, Ben White, Viktor Gyokeres, dan Martin Zubimendi mencatatkan nama di papan skor, dibantu dua kesalahan fatal dari Robert Sanchez. Namun, dua gol Alejandro Garnacho di babak kedua membuat peluang Chelsea tetap terbuka.

Kini, pasukan Liam Rosenior menghadapi tugas berat di London Utara jika ingin menjaga asa meraih trofi musim ini. Pemenang laga pada partai ini akan melangkah ke final dan menantang Manchester City atau Newcastle.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Arsenal vs Chelsea di semifinal Piala Liga (Carabao Cup), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) antara Arsenal vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Rabu 4 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Chelsea

Carabao Cup - EFL Cup Emirates Stadium

Laga Arsenal vs Chelsea pada ajang semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan digelar di Emirates Stadium, London, pada Rabu 4 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Chelsea Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Arteta Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer L. Rosenior

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Arsenal

Dari kubu tuan rumah, Arsenal dipastikan tanpa Max Dowman yang masih dibekap cedera pergelangan kaki. Bukayo Saka diragukan tampil, sementara Mikel Merino terancam absen hingga akhir musim akibat masalah pada kakinya. Jika Saka tak bisa bermain, mantan pemain Chelsea Noni Madueke berpeluang mengisi sektor sayap kanan, menemani Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Viktor Gyokeres di lini serang. Di lini tengah, duet Martin Zubimendi dan Declan Rice diperkirakan tetap menjadi poros permainan, sementara barisan belakang kemungkinan tidak berubah dari tim yang menang telak 4-0 atas Leeds akhir pekan lalu.

Prediksi line-up Arsenal (4-2-3-1): Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Kabar Tim Chelsea

Chelsea sendiri kemungkinan tampil pincang di beberapa sektor. Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Dario Essugo, Romeo Lavia, dan Jamie Gittens diragukan tampil karena cedera. Sebaliknya, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Joao Pedro, dan Reece James yang masuk dari bangku cadangan dan berperan besar dalam kemenangan comeback atas West Ham di akhir pekan diyakini akan langsung menjadi starter. Situasi ini berpotensi membuat Malo Gusto, Benoit Badiashile, Jorrel Hato, dan Alejandro Garnacho kembali memulai laga dari bangku cadangan.

Prediksi line-up Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

