Jadwal Burnley Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United akan bertandang ke Turf Moor untuk menghadapi Burnley dalam laga Liga Primer yang menjanjikan pertarungan ketat. Setan Merah datang dengan misi mempertahankan momentum di bawah asuhan Ruben Amorim, meski rekor tandang mereka musim ini kurang meyakinkan dengan hanya mencatatkan dua clean sheet dari 24 laga tandang. Di sisi lain, Burnley sedang berjuang keras untuk keluar dari tren negatif, setelah gagal meraih kemenangan dalam 11 pertandingan liga terakhir secara beruntun. Meski demikian, sejarah pertemuan di Turf Moor menunjukkan bahwa United sering kesulitan, di mana Burnley hanya kalah dua kali dalam delapan pertemuan kandang terakhir melawan United.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua manajer. Scott Parker di kubu Burnley memiliki rekor kandang yang buruk, kalah dalam 65 persen laga kandangnya sebagai manajer. Sementara itu, Ruben Amorim perlu memperbaiki soliditas pertahanan timnya, terutama saat menghadapi tim papan bawah. Manchester United diunggulkan dengan kehadiran Matheus Cunha yang sedang dalam performa tajam, mencetak tiga gol dalam lima laga terakhir. Namun, Burnley tetap berpotensi memberikan kejutan jika mampu memanfaatkan celah di lini belakang United yang kerap kebobolan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Burnley vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Burnley vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Burnley dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 03:15 WIB.

Jadwal Kick-Off Burnley vs Manchester United

Premier League - Premier League Turf Moor

Duel Burnley vs Manchester United di matchday ke-21 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Turf Moor, Burnley pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 03:15 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Burnley

Burnley menghadapi krisis di lini pertahanan dan tengah akibat cedera dan tugas internasional. Zeki Amdouni dan Josh Cullen dipastikan absen panjang hingga pertengahan tahun karena cedera lutut serius. Jordan Beyer dan Connor Roberts juga masih harus menepi akibat masalah hamstring dan achilles yang berkepanjangan. Selain itu, dua bek tengah lainnya, Maxime Esteve dan Joe Worrall, diragukan tampil setelah mengalami cedera pada laga sebelumnya.

Kekuatan Burnley semakin tergerus dengan absennya tiga pemain kunci yang harus membela negara masing-masing di ajang Piala Afrika (AFCON). Penyerang andalan Lyle Foster, gelandang Hannibal Mejbri, dan bek Axel Tuanzebe dipastikan tidak tersedia untuk laga ini. Kehilangan banyak pilar utama ini akan memaksa Scott Parker memutar otak untuk meracik strategi terbaik guna membendung serangan Manchester United.

Kabar Tim Manchester United

Manchester United juga datang dengan kondisi skuad yang pincang. Tiga pemain, yakni Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo, harus absen karena tugas negara di Piala Afrika. Krisis cedera juga melanda lini belakang dan tengah, di mana Matthijs de Ligt (punggung), Harry Maguire (hamstring), dan Kobbie Mainoo (betis) dipastikan belum bisa diturunkan.

Kapten Bruno Fernandes dan gelandang Mason Mount juga masih diragukan tampil akibat masalah hamstring dan otot. Pelatih Ruben Amorim telah mengonfirmasi bahwa ia tidak mengharapkan pemain yang cedera untuk kembali pada laga ini. Dengan banyaknya pemain inti yang absen, United kemungkinan besar akan mengandalkan rotasi pemain dan berharap pada ketajaman lini depan mereka untuk mencuri poin penuh di kandang lawan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

