Jadwal Brentford Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal akan bertandang ke Gtech Community Stadium dengan misi utama mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Pasukan Mikel Arteta saat ini memiliki keunggulan enam poin, namun mereka menyadari bahwa Manchester City yang berada di posisi kedua bisa saja memangkas jarak tersebut menjadi tiga poin sebelum laga ini dimulai. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi The Gunners untuk membuktikan konsistensi mereka, terutama dengan rekor tandang yang cukup baik melawan sesama tim London.

Di sisi lain, tuan rumah Brentford tampil sebagai salah satu tim kejutan musim ini di bawah asuhan manajer Keith Andrews. Saat ini duduk di peringkat ketujuh, The Bees memiliki ambisi besar untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Meski baru saja kehilangan rekor tak terkalahkan di kandang usai kalah dari Nottingham Forest, Brentford tetap menjadi ancaman serius, terutama dengan kehadiran Igor Thiago yang sedang dalam performa tajam dengan mencetak sembilan gol dalam 10 laga kandang terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Brentford vs Arsenal, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Brentford vs Arsenal

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Brentford dan Arsenal akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Brentford vs Arsenal

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Duel Brentford vs Arsenal di matchday ke-26 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Gtech Community Stadium, Brentford pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Brentford

Brentford menghadapi kendala serius dengan absennya beberapa pemain akibat cedera jangka panjang. Fabio Carvalho dipastikan menepi karena cedera ligamen lutut, begitu pula dengan pemain muda Antoni Milambo yang mengalami cedera serupa dan diprediksi baru bisa kembali merumput pada pertengahan Agustus 2026.

Selain itu, opsi di lini tengah Keith Andrews semakin terbatas dengan absennya Josh Dasilva yang masih berkutat dengan cedera pangkal paha. Absennya para pemain ini menuntut Brentford untuk memaksimalkan skuad yang tersisa guna meladeni permainan cepat Arsenal, sembari berharap tuah kandang mereka kembali berlanjut.

Kabar Tim Arsenal

Kabar kurang menyenangkan menghampiri Arsenal jelang laga derbi ini, di mana dua motor serangan utama mereka harus absen karena masalah kebugaran fisik. Kapten Martin Odegaard diperkirakan baru pulih pada pertengahan Februari, sementara Bukayo Saka—yang memiliki rekor impresif dalam derbi London—harus absen hingga akhir Februari. Kehilangan Saka tentu menjadi pukulan telak bagi daya gedor The Gunners.

Daftar cedera Arsenal semakin panjang dengan menepinya Mikel Merino akibat cedera kaki yang cukup parah, yang memaksanya absen hingga akhir Mei 2026. Selain itu, pemain muda Max Dowman juga tidak dapat diturunkan karena cedera pergelangan kaki. Situasi ini memaksa Arteta untuk melakukan rotasi pemain dan mencari solusi alternatif di lini tengah dan sayap untuk tetap mengamankan tiga poin penuh.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

