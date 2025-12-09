Jadwal Atalanta Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Atalanta dan Chelsea akan berhadapan di Bergamo dalam laga krusial matchday keenam Liga Champions 2025/26. Kedua tim saat ini memiliki rekor identik dengan raihan 10 poin dari lima pertandingan, meski Chelsea duduk di peringkat ketujuh — tiga posisi di atas Atalanta (peringkat kesepuluh) — berkat keunggulan selisih gol. Pertandingan ini menjadi penentu bagi kedua klub untuk mengamankan posisi di delapan besar agar bisa lolos otomatis ke babak 16 besar tanpa harus melewati fase playoff dua leg.

Chelsea datang dengan modal kemenangan telak 3-0 atas Barcelona di laga Eropa sebelumnya, namun performa domestik mereka justru merosot tajam dengan hanya meraih dua poin dari tiga laga terakhir Liga Primer. Setali tiga uang, tuan rumah Atalanta juga mengalami nasib serupa; meski tampil impresif di Eropa dengan mengalahkan Eintracht Frankfurt 3-0, performa mereka di Serie A sedang terpuruk dan terdampar di peringkat ke-12 usai kalah dari Hellas Verona. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mencari pelipur lara dari hasil buruk di liga domestik masing-masing.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Atalanta vs Chelsea, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Atalanta vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Atalanta dan Chelsea akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 3 pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Atalanta vs Chelsea

Champions League - Champions League New Balance Arena

Duel Atalanta vs Chelsea di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Gewiss Stadium, Bergamo pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Atalanta

Atalanta menghadapi laga ini dengan sedikit masalah cedera, namun beruntung tidak ada kekhawatiran baru pascakekalahan dari Hellas Verona. Pelatih Raffaele Palladino dipastikan tidak bisa menurunkan Kamaldeen Sulemana yang menderita cedera otot, serta Mitchel Bakker yang harus menepi cukup lama akibat cedera ligamen lutut (ACL).

Di sisi taktis, kemungkinan akan ada perubahan di lini depan di mana Gianluca Scamacca — yang mencetak gol hiburan saat melawan Verona — diprediksi akan menggantikan Nikola Krstovic sebagai ujung tombak. Sementara itu, mantan bek Chelsea Davide Zappacosta mungkin tidak akan menjadi starter dalam reuni melawan bekas klubnya, sebagaimana pelatih memiliki opsi lain di sisi kiri seperti Nicola Zalewski. Tidak ada pemain Atalanta yang dilaporkan terkena skorsing.

Kabar Tim Chelsea

Chelsea mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya gelandang berpengaruh Moises Caicedo yang sudah bisa dimainkan setelah absen di liga domestik karena skorsing. Namun, kabar buruk menimpa lini serang setelah Liam Delap mengalami cedera bahu serius saat melawan Bournemouth. Ia bergabung dengan daftar panjang pemain absen lainnya, yaitu Romeo Lavia (paha), Levi Colwill (lutut), Dario Essugo (paha), serta Mykhaylo Mudryk yang masih menjalani skorsing akibat kasus doping.

Dengan absennya Delap, Joao Pedro kemungkinan besar akan dipercaya tampil sejak menit awal di lini depan. Manajer Enzo Maresca juga diperkirakan akan melakukan manajemen beban pemain, di mana bintang muda Cole Palmer dan kapten Reece James berpotensi diistirahatkan atau memulai laga dari bangku cadangan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

