Jadwal AS Monaco Vs Juventus: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

AS Monaco akan menyambut raksasa Italia, Juventus, di Stade Louis II untuk melakoni laga pamungkas fase liga Liga Champions. Pertemuan ini membangkitkan sejarah rivalitas di babak gugur, di mana Juventus selalu berhasil menyingkirkan Monaco dalam tiga kesempatan sebelumnya (1998, 2015, dan 2017). Meski sejarah memihak tim tamu, Monaco memiliki rekor kandang yang solid di kompetisi Eropa musim ini, dengan hanya satu kekalahan dari tujuh laga terakhir dan mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan kandang terakhir mereka.

Di sisi lain, Juventus datang dengan performa yang sedang menanjak setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Champions, sebuah pencapaian terbaik mereka sejak musim 2021/22. Gelandang Weston McKennie menjadi sorotan utama karena selalu mencetak gol dalam tiga laga terakhir tersebut dan berambisi menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak gol dalam empat laga berturut-turut di kompetisi ini. Dengan rekor positif Juventus yang hanya kalah tiga kali dari 15 pertemuan terakhir melawan tim Prancis, laga ini diprediksi akan berlangsung sengit.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan AS Monaco vs Juventus, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan AS Monaco vs Juventus

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara AS Monaco dan Juventus akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off AS Monaco vs Juventus

Champions League - Champions League Stade Louis II, Monaco

Duel AS Monaco vs Juventus dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Stade Louis II, Monaco pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Monaco

Monaco sedang dilanda badai cedera yang cukup parah, yang membuat reuni emosional bagi beberapa pemain batal terjadi. Mantan gelandang Juventus, Paul Pogba, dipastikan absen menghadapi eks klubnya karena cedera betis. Kondisi ini diperburuk dengan cedera jangka panjang yang menimpa Takumi Minamino dan Mohammed Salisu akibat cedera ligamen lutut (ACL), di mana Minamino bahkan diprediksi absen hingga September 2026.

Krisis pemain juga melanda sektor pertahanan tuan rumah. Wout Faes (pergelangan kaki), Eric Dier (paha), dan Christian Mawissa (hamstring) semuanya masuk dalam daftar perawatan dan tidak dapat diturunkan. Selain itu, penjaga gawang Lukas Hradecky juga harus menepi akibat cedera lutut dan diperkirakan baru bisa kembali merumput pada pertengahan Februari mendatang.

Kabar Tim Juventus

Tim tamu Juventus harus bertandang ke Prancis tanpa kehadiran penyerang andalan mereka, Dusan Vlahovic. Pemain asal Serbia tersebut menderita cedera tendon yang cukup serius dan diperkirakan baru akan pulih pada awal Maret 2026. Absennya Vlahovic menjadi pukulan besar bagi daya gedor Bianconeri di lini depan.

Selain Vlahovic, opsi serangan Juventus semakin menipis karena Arkadiusz Milik juga mengalami masalah kebugaran fisik. Di lini belakang, pelatih Juventus tidak dapat memainkan Daniele Rugani yang masih menjalani pemulihan cedera betis dan diprediksi baru akan kembali pada awal Februari.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

