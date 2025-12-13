Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoWolverhampton Wanderers
TONTON LIVE DI VIDIO
Anugerah Pamuji

Jadwal Arsenal Vs Wolverhampton Wanderers: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertandingan bak langit dan bumi di mana Arsenal selaku penguasa singgasana Preimer League menghadapi tim juru kunci Wolves, yang masih tanpa kemenangan musim ini.

Arsenal menyambut pejuang degradasi Wolves dalam lanjutan Premier League antara tim peringkat pertama dan posisi terbawah klasemen.

18 laga beruntun The Gunners yang berakhir tanpa kekalahan terhenti ketika mereka dipecundangi Aston Villa Sabtu lalu, di mana Emi Buendia mencetak gol yang merupakan tendangan terakhir di pertandingan tersebut.

Hasil itu diperparah dengan kemenangan yang dipetik Manchester City atas Sunderland, yang berarti Arsenal kini hanya memegang keunggulan dua poin di pucuk tabel.

Pasukan Mikel Arteta memiliki kesempatan untuk kembali memimpin lima poin meski mungkin hanya akan bertahan beberapa jam sampai hasil yang akan diketahui dari duel Man City versus Crystal Palace pada hari Minggu di Selhurst Park.

Apa pun itu, klub London Utara berhasil bangkit dari keterpurukan di Villa dengan melibas Club Brugge 3-0 untuk mempertahankan start sempurna mereka di Liga Champions tengah pekan lalu.

Sementara Wolves, masih dalam kondisi krisis setelah hanya mampu meraup dua poin dari 15 pertandingan, di mana terbaru mereka dibenamkan Manchester United di kandang sendiri.

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Wolves akan ditayangkan melalui platform Vidio pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 03.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Wolves akan diselenggarakan di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 03.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-5-2

Home team crestWOL
1
D. Raya
4
B. White
5
P. Hincapie
12
J. Timber
49
M. Lewis-Skelly
10
E. Eze
7
B. Saka
20
N. Madueke
41
D. Rice
16
C. Noergaard
14
V. Gyoekeres
31
S. Johnstone
12
E. Agbadou
24
T. Gomes
15
Y. Mosquera
6
D. Wolfe
37
L. Krejci
8
J. Gomes
7
Andre
38
J. Tchatchoua
11
H. Hwang
9
J. Larsen

3-5-2

WOLAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Edwards

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Arsenal

The Gunners berharap bisa menerjunkan kembali Declan Rice setelah sang gelandang menepi saat tim menang atas Club Brugge lantaran ketidakbugaran.

William Saliba kini telah kehilangan empat pertandingan dan tetap diragukan ambil bagian di laga akhir pekan ini bersama Leandro Trossard yang diterpa cedera ringan saat melawan Aston Villa. Jurrian Timber akan menjalani tes kebugaran lebih lanjut setelah juga menepi saat bertanding di Bruges. Riccardo Calafiori bakal menjalani suspensi laga dan nama-nama seperti Gabriel, Kai Havertz, Christian Mosquera dan Max Dowman masih berada di daftar cedera.

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Wolves akan memainkan laga ini dengan tanpa Marshall Munetsi, tapi Joao Gomes sudah kembali tersedia setelah menyelesaikan suspensi laga saat kekalahan dari Manchester United.

Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Daniel Bentley dan Leon Chiwome semuanya naik meja perawatan akibat cedera.

Performa Terkini

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

WOL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
1/11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

ARS

Last 5 matches

WOL

5

Menang

0

Seri

0

Menang

12

Gol tercipta

1
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

0