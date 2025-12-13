Jadwal Arsenal Vs Wolverhampton Wanderers: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal menyambut pejuang degradasi Wolves dalam lanjutan Premier League antara tim peringkat pertama dan posisi terbawah klasemen.

18 laga beruntun The Gunners yang berakhir tanpa kekalahan terhenti ketika mereka dipecundangi Aston Villa Sabtu lalu, di mana Emi Buendia mencetak gol yang merupakan tendangan terakhir di pertandingan tersebut.

Hasil itu diperparah dengan kemenangan yang dipetik Manchester City atas Sunderland, yang berarti Arsenal kini hanya memegang keunggulan dua poin di pucuk tabel.

Pasukan Mikel Arteta memiliki kesempatan untuk kembali memimpin lima poin meski mungkin hanya akan bertahan beberapa jam sampai hasil yang akan diketahui dari duel Man City versus Crystal Palace pada hari Minggu di Selhurst Park.

Apa pun itu, klub London Utara berhasil bangkit dari keterpurukan di Villa dengan melibas Club Brugge 3-0 untuk mempertahankan start sempurna mereka di Liga Champions tengah pekan lalu.

Sementara Wolves, masih dalam kondisi krisis setelah hanya mampu meraup dua poin dari 15 pertandingan, di mana terbaru mereka dibenamkan Manchester United di kandang sendiri.

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Wolves akan ditayangkan melalui platform Vidio pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 03.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Wolves akan diselenggarakan di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 03.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

The Gunners berharap bisa menerjunkan kembali Declan Rice setelah sang gelandang menepi saat tim menang atas Club Brugge lantaran ketidakbugaran.

William Saliba kini telah kehilangan empat pertandingan dan tetap diragukan ambil bagian di laga akhir pekan ini bersama Leandro Trossard yang diterpa cedera ringan saat melawan Aston Villa. Jurrian Timber akan menjalani tes kebugaran lebih lanjut setelah juga menepi saat bertanding di Bruges. Riccardo Calafiori bakal menjalani suspensi laga dan nama-nama seperti Gabriel, Kai Havertz, Christian Mosquera dan Max Dowman masih berada di daftar cedera.

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Wolves akan memainkan laga ini dengan tanpa Marshall Munetsi, tapi Joao Gomes sudah kembali tersedia setelah menyelesaikan suspensi laga saat kekalahan dari Manchester United.

Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Daniel Bentley dan Leon Chiwome semuanya naik meja perawatan akibat cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga