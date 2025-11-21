Jadwal Arsenal Vs Tottenham Hotspur: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Derby London Utara edisi ke-198 akan tersaji di Stadion Emirates saat pemuncak klasemen, Arsenal, menjamu rival abadinya, Tottenham Hotspur. The Gunners saat ini memimpin perburuan gelar dengan keunggulan empat poin atas Manchester City. Pasukan Mikel Arteta tampil nyaris sempurna sepanjang musim dengan hanya menelan satu kekalahan, meski mereka sedikit tergelincir dengan hasil imbang 2-2 melawan Sunderland sebelum jeda internasional. Arsenal memiliki rekor kandang yang dominan melawan Spurs, hanya kalah sekali dalam 32 pertemuan liga terakhir di kandang sendiri.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur datang dengan wajah baru di bawah asuhan Thomas Frank dan kini menempati peringkat keempat klasemen. Spurs menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang musim ini, menunjukkan mentalitas yang jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu. Meski masih berjuang dengan inkonsistensi, kemenangan di markas Arsenal tidak hanya akan mengukuhkan posisi mereka di papan atas, tetapi juga akan memberikan pukulan telak bagi ambisi juara sang rival sekota.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Tottenham Hotspur, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Tottenham Hotspur

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Arsenal dan Tottenham Hotspur akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 23 November 2025 pukul 23:30 WIB

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Tottenham Hotspur

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur di matchday ke-12 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Emirates Stadium, London pada Minggu, 23 November 2025 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Arsenal menghadapi krisis cedera yang cukup serius menjelang laga bergengsi ini. Lini pertahanan mereka terancam keropos dengan Riccardo Calafiori dan Gabriel Magalhaes yang sangat diragukan tampil (peluang main kecil) setelah keduanya mengalami cedera saat membela tim nasional masing-masing. Selain itu, kapten Martin Odegaard juga masih berjuang pulih dari cedera lutut yang didapatnya saat melawan West Ham, dengan peluang bermain yang dinilai masih 50-50.

Kondisi di lini depan juga tidak kalah mengkhawatirkan. Penyerang andalan Gabriel Jesus dan Kai Havertz yang baru pulih dari cedera lutut panjang masih diragukan kebugarannya. Situasi diperparah dengan kondisi Viktor Gyokeres dan Gabriel Martinelli yang mengalami masalah otot dan absen di laga sebelumnya. Noni Madueke juga masuk dalam daftar pemain yang diragukan, memaksa Mikel Arteta untuk menunggu hingga menit akhir guna menentukan komposisi pemain terbaiknya.

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur datang ke Emirates dengan daftar cedera yang sangat panjang, kehilangan banyak pilar utama. Mereka dipastikan tampil tanpa James Maddison dan Radu Dragusin yang menderita cedera ACL jangka panjang, serta Yves Bissouma dan Dejan Kulusevski yang juga harus menepi cukup lama. Lucas Bergvall dipastikan absen karena protokol gegar otak setelah laga melawan Chelsea, sementara Ben Davies dan Archie Gray juga masih berkutat dengan cedera otot.

Di lini serang, manajer Thomas Frank juga dibuat pusing dengan kondisi Dominic Solanke dan Mohammed Kudus yang masih diragukan tampil. Solanke baru pulih dari operasi pergelangan kaki, sementara Kudus mengalami benturan yang membuatnya harus menjalani pemeriksaan akhir. Selain itu, Randal Kolo Muani kemungkinan besar absen karena cedera rahang, dan Kota Takai yang baru sembuh dari cedera paha mungkin belum cukup bugar untuk laga intensitas tinggi ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

