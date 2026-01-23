Jadwal Arsenal Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal bersiap menjamu Manchester United di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Pertandingan ini menjadi ujian kedua bagi caretaker Michael Carrick, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menaklukkan rival sekota, Manchester City, pada debut keduanya sebagai juru taktik Setan Merah. Meski demikian, Arsenal memiliki rekor kandang yang dominan atas United, selalu menang dalam empat pertemuan terakhir di Emirates. Mikel Arteta berambisi meraih kemenangan ganda atas United musim ini setelah sebelumnya menang 1-0 di Old Trafford, sekaligus memutus tren dua hasil imbang 0-0 yang diraih The Gunners belakangan ini.

Pertarungan ini diprediksi akan menjadi bentrokan gaya bermain yang menarik. Arsenal memiliki pertahanan yang sangat solid, terbukti dengan catatan tidak menerima satu pun tembakan tepat sasaran dari lawan dalam dua laga terakhir. Sebaliknya, United justru tampil sangat agresif sejak ditinggal Ruben Amorim, mencatatkan statistik serangan terbaik di liga dalam hal peluang gol (xG) dan jumlah tembakan. Laga ini juga menjadi panggung bagi Bruno Fernandes, kreator peluang terbaik di liga saat ini, untuk mencoba membongkar pertahanan Arsenal yang dikawal William Saliba.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Arsenal dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Manchester United

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Manchester United di matchday ke-23 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Emirates Stadium, London pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Arteta masih dipusingkan dengan cedera yang menimpa beberapa pemain bertahan. Riccardo Calafiori dipastikan masih absen akibat cedera otot yang dialaminya saat pemanasan melawan Brighton akhir Desember lalu. Manajemen tim mengonfirmasi bahwa proses pemulihan pemain tersebut masih membutuhkan waktu beberapa pekan lagi. Nasib serupa juga dialami oleh pemain muda Max Dowman yang masih berkutat dengan cedera pergelangan kaki sejak awal Desember.

Selain itu, kondisi Piero Hincapie juga masih sangat meragukan untuk tampil. Bek andalan ini mengalami cedera saat menghadapi Liverpool pada awal Januari dan belum pulih sepenuhnya. Hingga kabar terakhir, tim medis belum bisa memberikan jadwal pasti kapan ia akan kembali, sehingga peluangnya untuk turun dalam big match ini dinilai sangat kecil (50:50), yang membuat opsi rotasi lini belakang Arsenal semakin terbatas.

Kabar Tim Manchester United

Di kubu tim tamu, Carrick menghadapi masalah serius di sektor pertahanan dengan absennya Matthijs de Ligt. Bek tengah asal Belanda tersebut telah menepi sejak awal Desember karena masalah punggung yang cukup mengganggu. Proses pemulihannya ternyata memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan awal, sehingga ia dipastikan tidak dapat dibawa dalam lawatan ke London kali ini.

Meski kehilangan De Ligt, sisa skuad United dilaporkan dalam kondisi yang cukup bugar, terutama setelah kemenangan moral atas Manchester City. Carrick kemungkinan besar akan mempertahankan sebagian besar starting lineup yang tampil impresif pekan lalu, dengan mengandalkan kreativitas Bruno Fernandes di lini tengah untuk memutus rekor buruk enam laga tanpa kemenangan melawan Arsenal di liga.

