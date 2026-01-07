Jadwal Arsenal Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal akan menjamu Liverpool di Emirates pada pekan ke-21 Liga Primer dengan target memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. The Gunners, yang saat ini unggul dua digit poin atas Liverpool di peringkat keempat, memiliki rekor kandang yang impresif dengan tujuh kemenangan beruntun di liga. Namun, mereka harus mewaspadai Liverpool yang sedang mengincar kemenangan ganda (double) atas Arsenal musim ini untuk pertama kalinya sejak 2021/22, setelah sebelumnya menang 1-0 pada pertemuan pertama.

Liverpool datang dengan motivasi tinggi untuk memangkas jarak poin dan memberikan dorongan mental yang besar dengan mengalahkan sang pemuncak klasemen. Meski pertahanan Arsenal solid, sejarah mencatat bahwa Liverpool selalu berhasil membobol gawang The Gunners dalam 20 pertemuan terakhir di liga. Pertandingan ini juga menjadi momen unik karena merupakan pertemuan pertama kedua tim di Liga Primer yang digelar pada hari Kamis (waktu setempat), di mana Arsenal punya kenangan manis menang 3-1 pada pertemuan hari Kamis terakhir mereka tahun 1947 silam.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Liverpool, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Arsenal dan Liverpool akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Liverpool di matchday ke-21 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, London pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Arsenal dipastikan tampil tanpa bek muda Riccardo Calafiori yang mengalami cedera otot saat pemanasan melawan Brighton akhir Desember lalu. Selain itu, pemain muda lainnya, Cristhian Mosquera, juga masih harus menepi akibat cedera pergelangan kaki yang cukup rumit sejak awal Desember.

Daftar cedera The Gunners juga masih diisi oleh Max Dowman yang mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Ketidakhadiran para pemain ini sedikit mengurangi opsi Mikel Arteta, terutama di sektor pertahanan dan pelapis, namun performa impresif Bukayo Saka yang selalu mencetak gol dalam tiga laga kandang terakhir melawan Liverpool menjadi harapan besar bagi tuan rumah.

Kabar Tim Liverpool

Liverpool menghadapi krisis pemain yang cukup serius, terutama di lini depan. Penyerang andalan Mohamed Salah absen karena harus membela Mesir di Piala Afrika, sementara Alexander Isak dipastikan menepi beberapa bulan pasca-operasi akibat patah tulang fibula. Kondisi ini diperparah dengan diragukannya Hugo Ekitike yang mengalami cedera hamstring ringan saat melawan Fulham.

Di lini tengah dan belakang, Liverpool juga kehilangan Wataru Endo (cedera pergelangan kaki) dan Giovanni Leoni (cedera lutut ACL) yang absen jangka panjang. Selain itu, pemain muda Stefan Bajcetic dan Jayden Danns masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring, meski Danns dikabarkan sudah mulai berlatih di lapangan. Absennya banyak pilar utama ini menjadi ujian berat bagi Arne Slot untuk meracik strategi melawan pemuncak klasemen.

