Jadwal Arsenal Vs Crystal Palace: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Satu tempat terakhir di semi-final Piala Liga Inggris musim 2025/26 akan diperebutkan di Emirates Stadium, saat dua klub London, Arsenal dan Crystal Palace, berhadapan. Arsenal melaju ke babak delapan besar setelah menyingkirkan Port Vale dan Brighton & Hove Albion, sementara Palace membuat kejutan dengan mengalahkan juara bertahan Liverpool di babak sebelumnya. Meski Arsenal belum pernah menjuarai kompetisi ini sejak 1993, The Gunners yang kini memuncaki klasemen Liga Primer sedang dalam performa kandang yang luar biasa, memenangkan 11 dari 12 laga kandang musim ini.

Di sisi lain, Palace datang ke Emirates dengan kondisi yang kurang ideal. Pasukan Oliver Glasner belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi dan baru saja menelan kekalahan telak 4-1 dari Leeds United, dengan total kebobolan sembilan gol dalam tiga laga terakhir. Sejarah pertemuan di kompetisi ini juga lebih memihak tuan rumah; pada perempat-final musim lalu, Arsenal sukses menyingkirkan The Eagles dengan skor 3-2 berkat hat-trick Gabriel Jesus. Pemenang laga ini nantinya akan bertemu Chelsea di babak semi-final.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Crystal Palace, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Crystal Palace

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Crystal Palace akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Crystal Palace

Carabao Cup - EFL Cup Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Crystal Palace di babak perempat-final Piala Liga Inggris 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, London pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Crystal Palace Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Arteta Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer O. Glasner

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Arsenal

Mikel Arteta masih harus memutar otak menghadapi badai cedera yang menimpa skuadnya. Arsenal dipastikan tampil tanpa Gabriel Magalhaes (paha), Kai Havertz (lutut), Ben White (hamstring), Cristhian Mosquera (pergelangan kaki), dan pemain muda Max Dowman. Absennya para pemain pilar ini memaksa Arteta untuk tetap waspada meski menghadapi lawan yang sedang terpuruk.

Rotasi pemain kemungkinan besar akan dilakukan, di mana Gabriel Jesus — pahlawan perempat final musim lalu — berpeluang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak Januari, menggantikan Viktor Gyokeres. Pemain-pemain seperti Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, dan pemain muda Myles Lewis-Skelly juga diprediksi akan mendapatkan menit bermain sejak awal.

Kabar Tim Crystal Palace

Crystal Palace menghadapi krisis pemain yang cukup serius. Mereka kehilangan Ismaila Sarr yang harus membela negaranya di Piala Afrika (AFCON), serta dua pilar utama lainnya, Daniel Munoz (lutut) dan Daichi Kamada (paha), yang absen karena cedera. Daftar cedera The Eagles semakin panjang dengan absennya Cheick Doucoure, Chadi Riad, Caleb Kporha, dan Rio Cardines.

Selain itu, kondisi penyerang Jean-Philippe Mateta juga sangat meragukan karena masalah lutut yang sedang dialaminya, sehingga Glasner kemungkinan akan mengistirahatkannya dan memasang Christantus Uche sebagai ujung tombak. Rotasi pemain juga diprediksi terjadi di posisi lain, dengan Walter Benitez, Borna Sosa, dan Jefferson Lerma berpotensi turun sebagai starter untuk menyegarkan skuad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga