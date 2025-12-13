Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoAC Milan
San Siro
team-logoSassuolo
TONTON LIVE DI VIDIO
Donny Afroni

Jadwal AC Milan vs Sassuolo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A antara Milan dan Sassuolo, serta waktu kick-off dan kabar kedua tim...

AC Milan ingin menjalani liburan di puncak klasemen Serie A dengan mengusung ambisi mengalahkan Sassuolo di San Siro sebelum mereka bertolak ke Arab Saudi untuk melakoni laga Piala Super.

Selepas duel akhir pekan ini, Serie A memang diliburkan sampai akhir tahun. Milan sekarang mengoleksi poin yang sama dengan peringkat dua Napoli, serta berselisih satu angka dari rival satu kota, Inter. Kekalahan tentunya tidak akan menguntungkan bagi Milan.

Rossoneri diuntungkan dengan situasi yang dialami Sassuolo, karena tim tamu tidak akan didampingi pelatih Fabio Gorsso di tepi lapangan akibat menjalani sanski kartu merah.

Kendati demikian, Milan patut waspada, mengingat Sassuolo menorehkan catatan positif dalam lima laga tandang terakhirnya, yakni meraih tiga kemenangan serta masing-masing satu imbang dan kalah.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Milan dan Sassuolo, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Milan vs Sassuolo

Stasiun TVANTV
Live StreamingVidio

Pertandingan pekan ke-15 Serie A antara Milan dan Sassuolo akan disiarkan di stasiun televisi nasional ANTV, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (14/12) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Milan vs Sassuolo

crest
Serie A - Serie A
San Siro

Sepak mula pertandingan Milan dan Sassuolo di laga pekan ke-15 Serie A dilangsungkan, Minggu (14/12) pukul 18:30 WIB, dan akan digelar di Stadion San Siro.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain AC Milan vs Sassuolo

AC MilanHome team crest

3-5-2

Formasi

4-3-3

Home team crestSAS
16
M. Maignan
31
S. Pavlovic
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
8
R. Loftus-Cheek
14
L. Modric
11
C. Pulisic
18
C. Nkunku
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
80
T. Muharemovic
3
J. Doig
21
J. Idzes
18
N. Matic
90
I. Kone
42
K. Thorstvedt
7
C. Volpato
99
A. Pinamonti
45
A. Lauriente

4-3-3

SASAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Allegri

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Milan

Kondisi trio Rafael Leao, Youssouf Fofana, dan Santiago Gimenez makin membaik, dan telah menjalani latihan terpisah. Namun mereka tidak dipaksakan untuk tampil di laga ini, dan lebih diproyeksikan untuk Piala Super Italia di Arab Saudi. Christopher Nkunku dan Christian Pulisic akan menjadi starter di lini depan untuk pertama kalinya di liga. Ruben Loftus-Cheek lebih diutamakan tampil dibandingkan Samuele Ricci.

Kabar Tim Sassuolo

Kapten timnas Indonesia Jay Idzes tetap menjadi andalan di pertahanan Sassuolo bersama Sebastian Walukiewicz, Tarik Muharemovic, dan Josh Doig. Domenico Berardi masih mejalani perawatan, dan posisinya akan ditempati Cristian Volpato. Begitu juga dengan Andrea Pinamonti yang belum pulih dari cedera. Kristian Thorstvedt berada di sektor tengah. Di sisi lain, Armand Lauriente bersaing memperebutkan posisi starter dengan Alieu Fadera.

Performa Terkini

MIL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

SAS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

MIL

Last 5 matches

SAS

2

Menang

2

Seri

1

Menang

12

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0