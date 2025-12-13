Jadwal AC Milan vs Sassuolo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

AC Milan ingin menjalani liburan di puncak klasemen Serie A dengan mengusung ambisi mengalahkan Sassuolo di San Siro sebelum mereka bertolak ke Arab Saudi untuk melakoni laga Piala Super.

Selepas duel akhir pekan ini, Serie A memang diliburkan sampai akhir tahun. Milan sekarang mengoleksi poin yang sama dengan peringkat dua Napoli, serta berselisih satu angka dari rival satu kota, Inter. Kekalahan tentunya tidak akan menguntungkan bagi Milan.

Rossoneri diuntungkan dengan situasi yang dialami Sassuolo, karena tim tamu tidak akan didampingi pelatih Fabio Gorsso di tepi lapangan akibat menjalani sanski kartu merah.

Kendati demikian, Milan patut waspada, mengingat Sassuolo menorehkan catatan positif dalam lima laga tandang terakhirnya, yakni meraih tiga kemenangan serta masing-masing satu imbang dan kalah.

Cara Menonton Pertandingan Milan vs Sassuolo

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-15 Serie A antara Milan dan Sassuolo akan disiarkan di stasiun televisi nasional ANTV, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (14/12) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Milan vs Sassuolo

Serie A - Serie A San Siro

Sepak mula pertandingan Milan dan Sassuolo di laga pekan ke-15 Serie A dilangsungkan, Minggu (14/12) pukul 18:30 WIB, dan akan digelar di Stadion San Siro.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Milan

Kondisi trio Rafael Leao, Youssouf Fofana, dan Santiago Gimenez makin membaik, dan telah menjalani latihan terpisah. Namun mereka tidak dipaksakan untuk tampil di laga ini, dan lebih diproyeksikan untuk Piala Super Italia di Arab Saudi. Christopher Nkunku dan Christian Pulisic akan menjadi starter di lini depan untuk pertama kalinya di liga. Ruben Loftus-Cheek lebih diutamakan tampil dibandingkan Samuele Ricci.

Kabar Tim Sassuolo

Kapten timnas Indonesia Jay Idzes tetap menjadi andalan di pertahanan Sassuolo bersama Sebastian Walukiewicz, Tarik Muharemovic, dan Josh Doig. Domenico Berardi masih mejalani perawatan, dan posisinya akan ditempati Cristian Volpato. Begitu juga dengan Andrea Pinamonti yang belum pulih dari cedera. Kristian Thorstvedt berada di sektor tengah. Di sisi lain, Armand Lauriente bersaing memperebutkan posisi starter dengan Alieu Fadera.

