Dengan permintaan maaf yang tulus dan senyum diplomatis, pelatih asal Meksiko Javier Aguirre membuka perjalanan barunya sebagai direktur teknik klub Valencia, sekaligus mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh gesekan terkenalnya dengan bintang Barcelona Anthony Gordon di Piala Dunia, serta berjanji untuk mengembalikan kejayaan markas Kelelawar.

Klub Valencia secara resmi mengumumkan penunjukan Aguirre sebagai pelatih baru tim utama hingga 30 Juni 2027, dengan klausul yang memungkinkan perpanjangan satu musim tambahan apabila ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Eropa, dalam misi penyelamatan yang jelas setelah awal yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Carlos Corberan.

Valencia tidak bisa ditolak

Selama acara peresmiannya, Aguirre mengungkapkan motivasi sesungguhnya di balik penerimaan tantangan ini, dengan nada penuh semangat: "Tawaran Valencia tidak bisa ditolak. Ini adalah klub bersejarah di La Liga dan di dunia sepak bola secara umum, dengan basis suporter yang luar biasa. Saya pernah datang ke sini sebelumnya sebagai lawan, dan itu adalah sesuatu yang menakutkan."

Pelatih senior asal Meksiko itu menambahkan pesan terpentingnya untuk para suporter: "Saya ingin stadion Mestalla menjadi benteng yang kokoh dan lapangan yang menakutkan bagi lawan, agar tim kembali ke posisi alaminya."









Tindakan bodoh dan kisah "persetan denganmu"

Konferensi pers itu tak luput dari pertanyaan-pertanyaan yang memalukan, di mana Aguirre ditanya tentang insiden yang mempertemukannya dengan sayap asal Inggris Anthony Gordon, pemain Barcelona saat ini, selama laga Inggris melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan Inggris 3-2 dalam pertandingan yang penuh semangat.

Sebuah potongan video sempat menyebar bak api yang melahap ilalang, memperlihatkan Aguirre mendekati Gordon dan berkata sambil bercanda: "Persetan denganmu", yang membuat pemain Inggris itu kemudian angkat bicara dan menegaskan bahwa ia tidak menganggapnya sebagai penghinaan.

Pelatih baru Valencia itu menanggapi insiden tersebut dengan penuh keterusterangan, dengan mengatakan: "Itu adalah tindakan bodoh, tindakan gegabah, sekadar pikiran yang terlintas di benak saya di tengah atmosfer dan semangat kompetisi Piala Dunia."

Aguirre pun ingin menutup lembaran ini sepenuhnya, dengan menambahkan: "Hal-hal semacam ini terjadi dalam sepak bola, dan saya tidak akan berpanjang lebar membahasnya."

Permintaan khusus untuk anak-anaknya

Dalam sikap jenaka yang ia gunakan untuk mencairkan suasana, Aguirre mengungkapkan bahwa ia akan menyambut Gordon dengan sangat hangat ketika keduanya bertemu kembali, bahkan akan meminta tanda tangan khusus darinya.

Ia berkata sambil tertawa: "Ada foto yang sangat indah dari momen yang terjadi di antara kami. Mungkin saya akan meminta ia menandatanganinya untuk saya, kau tahu, untuk anak-anak saya. Ya, itu benar-benar foto yang indah, dan omong-omong, pria itu berbicara bahasa Spanyol dengan fasih."

Diperkirakan kedua pria itu tidak akan bertemu muka di atas lapangan hingga laga besar yang dinanti antara Barcelona dan Valencia pada 31 Januari mendatang, di mana Mestalla akan menjadi saksi rekonsiliasi tidak langsung antara sang pelatih dan sayap asal Inggris tersebut.







