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Mantan bek sayap Alessandro Florenzi mengungkap obsesi besar terhadap Liga Champions yang mewarnai masa peminjamannya di Paris Saint-Germain pada musim 2020-21. Menjelang pertemuan dua mantan klubnya di kompetisi Eropa, pemain Italia itu mengungkap mengapa keberhasilan Thomas Tuchel bersama Chelsea terasa seperti "karma", sebelum Luis Enrique akhirnya mengubah PSG.

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Florenzi mengenang masa peminjaman yang penuh gejolak di PSG

Florenzi mengungkap pengalamannya selama satu musim yang penuh peristiwa di PSG menjelang pertemuan klub tersebut dengan Roma di Liga Champions. Dipinjam dari Roma ke klub ibu kota Prancis itu untuk musim 2020-2021, pemain Italia tersebut menjalani tahun yang diwarnai obsesi besar untuk meraih trofi Eropa. Sebelum akhirnya menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut, PSG mengalami sejumlah kekalahan menyakitkan yang membuat mereka tersingkir dari kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa.

Salah satu kekecewaan terdalam terjadi ketika Florenzi berada di sana. PSG tersingkir oleh Manchester City di semi-final setelah kalah 2-1 dan 2-0. Dalam wawancara dengan L'Equipe, Florenzi mengenang bagaimana ambisi meraih kejayaan Eropa itu menyita perhatian seluruh ruang ganti. Fokus tersebut pada akhirnya mengorbankan dominasi mereka di kompetisi domestik dalam musim yang penuh pasang surut.

Kepergian Tuchel disebut sebagai ‘karma’

Musim 2020-2021 dimulai di bawah asuhan Tuchel, yang diberhentikan PSG pada Desember. Dalam perkembangan yang terasa pahit bagi petinggi klub Paris itu, pelatih asal Jerman tersebut kemudian menjuarai Liga Champions bersama Chelsea pada musim yang sama.

“Saat itu, PSG belum pernah menjuarai Liga Champions, tetapi terlihat bahwa presiden ingin membangun sesuatu yang besar,” kata Florenzi. “Obsesi mereka adalah Liga Champions. Dan tidak diragukan lagi, itulah yang membuat kami kehilangan gelar liga; musim itu, kami hanya memikirkan Liga Champions. Kami kalah di semi-final melawan Manchester City, sementara Tuchel memenanginya di final. Itu karma! Namun, saya punya kenangan indah tentang Paris dan meraih trofi pertama saya di sana.”

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Enrique dipuji sebagai sosok di balik perubahan

Selama bertahun-tahun, PSG kesulitan mengubah kekuatan mereka di kompetisi domestik menjadi kejayaan di Eropa. Florenzi selalu percaya klub tersebut pada akhirnya akan menaklukkan Eropa, asalkan ada perubahan mendasar di balik layar.

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“Saya berkata kepada diri sendiri bahwa PSG pada akhirnya akan menjuarai Liga Champions, ya, tetapi harus ada sesuatu yang terjadi,” jelas mantan bek itu. “Dan sesuatu itu adalah Luis Enrique. Bersamanya, klub ini tidak lagi sama.”

Di bawah arahan Enrique, PSG melepaskan beban psikologis yang sebelumnya menghambat mereka. Pelatih asal Spanyol itu menanamkan identitas baru yang mengantar klub tersebut meraih gelar Liga Champions secara beruntun.

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Florenzi menyaksikan pertemuan PSG dan Roma

Karena pernah membela kedua klub selama kariernya sebagai pemain, Florenzi memiliki ikatan khusus dengan laga Liga Champions pada Rabu ini. PSG menjamu Roma di Parc des Princes pada pertandingan kelima kompetisi tersebut.