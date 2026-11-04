Istri Watkins Tinggalkan Arab Saudi: Aku Ambil Langkah Ini demi Anak-anakku

Ellie, istri penyerang Inggris Ollie Watkins, memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Arab Saudi dan kembali ke Inggris Raya, menyusul situasi keamanan dan ketegangan yang melanda kawasan Arab belakangan ini.

Keputusan ini datang hanya beberapa bulan setelah pemain Inggris tersebut pindah dari Aston Villa ke Al-Hilal Arab Saudi dalam sebuah transfer senilai 60 juta pound sterling.

Melalui sebuah video yang diunggahnya di platform "TikTok", Ellie mengungkapkan keputusannya untuk kembali ke Inggris, seraya menjelaskan bahwa ia lebih memilih menjauh dari situasi saat ini demi menyediakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anaknya, sampai ketegangan mereda dan keluarganya dapat berkumpul kembali.

Istri Watkins itu mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Terjadi beberapa perkembangan, saya telah kembali ke Inggris Raya, dan saya berharap bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya tidak tahu persis berapa lama hal ini akan berlangsung, tetapi mengingat konflik dan situasi saat ini di Kerajaan Arab Saudi, kami memutuskan untuk tinggal di sini sampai keadaan tenang kembali."

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Ia menambahkan: "Saya merasa harus mengambil langkah ini demi anak-anak saya, agar kami dapat menjamin mereka memperoleh kehidupan yang normal, hingga kami bisa berkumpul kembali."

Di sisi lain, Watkins akan melanjutkan kariernya bersama Al-Hilal Arab Saudi, meskipun istri dan anak-anaknya menjauh darinya selama periode mendatang, karena sang pemain akan tetap berada di Arab Saudi untuk menuntaskan perjalanannya, mengingat ia menerima gaji tahunan sebesar 24 juta pound sterling.