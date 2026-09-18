Isak membongkar rahasia: Ini yang mendorong saya meninggalkan Newcastle dan memilih Liverpool

Pemain Swedia, Alexander Isak, menegaskan bahwa kepindahannya ke Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu merupakan keputusan yang mudah baginya, seraya menyebutkan bahwa status klub, ambisinya, serta keinginan kuat untuk mendatangkannya memainkan peran penting dalam merampungkan transfer tersebut.

Isak pindah dari Newcastle ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer pada September 2025, dengan nilai 125 juta pound sterling, dalam sebuah transfer yang menjadi yang termahal dalam sejarah transfer Inggris.

Penyerang asal Swedia itu berkata, dalam pernyataannya kepada program "The Football Interview" melalui jaringan "BBC Sport": "Liverpool adalah klub raksasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan klub ini membuat keputusan itu menjadi sangat jelas. Selain itu, ambisi klub dan keinginannya untuk merekrut saya menjadi bagian besar dari keputusan saya."

Sebelumnya, Isak absen dari masa persiapan musim lalu, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya bersama Newcastle, setelah ia berlatih bersama klub lamanya, Real Sociedad, seraya menegaskan sebelumnya bahwa beberapa janji yang ia terima di Newcastle tidak dipenuhi.

Awal perjalanan Isak bersama Liverpool tidaklah mudah, karena ia mengalami kesulitan mencetak gol selama musim pertamanya bersama tim, sebelum akhirnya mengalami cedera patah kaki yang membuatnya absen dari lapangan antara Desember dan April.

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Meski dalam kondisi tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak menyesal telah pindah ke Anfield, sambil berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak pernah memikirkannya dengan cara seperti itu."

Ia menambahkan: "Patah kaki adalah hal yang sulit, dan siapa pun yang pernah mengalami cedera panjang tahu betapa sulitnya hal itu. Namun, ketika Anda berada di tempat yang baik dan merasa dalam kondisi yang baik, Anda tidak cenderung menoleh ke belakang, karena hal itu tidak akan memberi Anda manfaat apa pun. Saya menatap ke depan dan merasa sangat optimistis serta bersemangat menghadapi musim ini."

Selama musim panas, Isak menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia bersama timnas Swedia, setelah tampil dalam 22 pertandingan bersama Liverpool musim lalu dengan total hanya 1032 menit. Ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist bersama timnas negaranya, sebelum tersingkir menghadapi Prancis di babak 32 besar.

Isak menjelaskan bahwa keikutsertaan di Piala Dunia datang pada waktu yang ideal baginya, sambil berkata: "Bermain untuk timnas negara Anda di Piala Dunia adalah impian yang dimiliki kebanyakan orang. Setelah cedera yang saya alami musim lalu, turnamen ini memberi saya kesempatan untuk bermain dan mengembalikan ritme pertandingan serta level teknis saya."

Dari sisi taktik, Isak mengungkapkan bahwa Andoni Iraola, pelatih baru Liverpool yang menggantikan Arne Slot, menuntutnya untuk turut serta dalam pressing dan bertahan dari lini depan, sebagai bagian dari sistem serangan tim.

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Ia berkata: "Pelatih meminta saya untuk turut bertahan, tetapi di posisi-posisi yang memungkinkan kami, saat merebut bola, untuk melancarkan serangan balik cepat dan membawa bola ke lini depan. Ia ingin saya mencetak gol, tetapi ia juga ingin saya bertahan."

Isak menyebutkan bahwa filosofi Iraola bertumpu pada intensitas, pressing tinggi, dan permainan langsung, seraya menegaskan bahwa gaya ini dapat membantunya serta membantu tim untuk mencetak lebih banyak gol.

Isak memiliki 60 gol di Liga Primer Inggris, sementara musim 2024-2025 menjadi torehan gol terbaiknya di kompetisi tersebut, setelah ia mencetak 23 gol dengan seragam Newcastle.

Meski memiliki ambisi untuk membantu Liverpool meraih gelar, penyerang asal Swedia itu menegaskan bahwa ia tidak menetapkan target gol tertentu bagi dirinya sendiri, sambil menjelaskan: "Semua orang tahu bahwa kesuksesan bagi klub ini berarti meraih gelar. Saya ingin mencetak gol di setiap pertandingan, tetapi saya termasuk tipe orang yang tidak menetapkan target pribadi tertentu."

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