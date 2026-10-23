Andoni Iraola, pelatih Liverpool, menyoroti laga mendatang timnya menghadapi Brighton di Stadion Anfield pada hari Minggu mendatang. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari laga pekan kedelapan Liga Primer Inggris.

Liverpool memasuki laga ini dengan menempati posisi kelima di klasemen dengan koleksi 12 poin dan selisih 9 poin dari Manchester City yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, sementara Brighton berada di posisi ketiga dengan koleksi 16 poin.

Iraola berbicara tentang kemungkinan menurunkan pemain Rio Ngumoha sebagai starter menghadapi Brighton setelah penampilan gemilangnya dengan menciptakan dua gol dalam kemenangan dramatis atas Villarreal dengan skor (4-3) di Liga Champions Eropa, di mana ia memilih untuk tidak mengungkapkan keputusan akhirnya, dengan alasan kondisi rotasi berkelanjutan yang ia terapkan.

Iraola mengatakan dalam hal ini sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Ini bukan hanya soal Rio, tetapi soal semua orang, karena hal itu bergantung pada perasaan kami terhadap kondisi fisik mereka. Kami melakukan banyak perubahan pada susunan pemain karena kami bermain setiap tiga atau empat hari, jadi terkadang para pemain merasa kelelahan, atau ada risiko yang lebih besar, karena itu kami memutuskan untuk mengistirahatkan sebagian atau menggunakan darah segar".

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Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Pendekatan ini akan terus berlanjut dalam laga kami menghadapi Brighton, dan melawan Chelsea, dan seterusnya, karena pertandingan tidak berhenti dan kami harus terus melaju. Saya senang karena kami sedikit mengubah susunan pemain dan memberi para pemain sedikit istirahat, dan mereka merespons dengan baik".

Ia melanjutkan pembicaraannya tentang Ngumoha: "Ia mengakhiri laga Villarreal lalu dalam kondisi kelelahan, dan itu hal yang wajar. Saya ingin semua pemain mengakhiri setiap pertandingan dalam kondisi merasa kelelahan karena itu berarti mereka telah mengerahkan semua yang mereka miliki, tetapi di posisi menyerang juga, biasanya saya mengganti mereka semua dan mereka tidak menyelesaikan pertandingan hingga akhir".

Terkait penilaiannya terhadap tim Brighton, Iraola memuji lawannya dengan menegaskan sulitnya pertandingan ini: "Mereka tampil luar biasa dan layak mendapatkan segala pujian yang mereka terima. Ini adalah tim yang mendapat pelatihan yang sangat istimewa, dan ini adalah musim ketiga mereka bersama Fabian Hürzeler, dan mereka sangat bagus di semua fase permainan".

Ia menjelaskan: "Tanpa bola, saya menganggap mereka salah satu tim terbaik, dan dengan bola di kaki mereka, mereka memiliki kualitas tinggi, dan kami harus berada dalam kondisi terbaik untuk mengalahkan mereka karena mereka penuh percaya diri. Namun di sisi lain, saya melihat tim saya juga dalam kondisi baik, kedua tim akan berusaha menguasai pertandingan, dan kami dari sisi kami akan mencoba menekan dan memenangkan duel satu lawan satu, dan itu akan menjadi tantangan besar".

Pelatih Liverpool itu menyinggung soal timnya yang belum meraih satu kemenangan pun di Stadion Anfield pada Liga Primer Inggris musim ini, dengan menjelaskan upayanya untuk meraih poin terlepas dari di mana laga digelar: "Saya ingin memenangkan pertandingan, baik itu di kandang kami maupun di luar, kami membutuhkan poin dari mana pun kami bisa meraihnya".

Ia melanjutkan: "Memang benar kami belum meraih kemenangan di kandang kami di liga, tetapi tiga pertandingan lain yang kami mainkan di kandang adalah pertandingan berkelas tinggi melawan Villarreal, Atletico Madrid, dan Tottenham, kami memenangkannya dan tampil baik di kandang kami juga. Sekarang kami bermain di kandang menghadapi Brighton, dan kami juga akan bermain di kandang dalam dua laga berikutnya, jadi saya benar-benar ingin memenangkannya, tetapi jika kami bermain di luar kandang, saya akan mengatakan hal yang sama".

Pelatih itu juga memberikan pujian khusus kepada pemainnya Alexis Mac Allister atas penampilan yang ia tunjukkan, dengan menyebutnya sebagai: "Salah satu pemimpin lain yang kami miliki. Ia memiliki pengalaman yang besar, karena meski usianya masih relatif muda, ia telah tampil di pertandingan berkelas tertinggi, dan memenangkan gelar-gelar besar baik di level klub maupun tim nasional, dan ia benar-benar bagus".

Ia melanjutkan: "Saya rasa ia adalah yang terakhir datang bersama Victor Munoz, mungkin ia tiba sedikit sebelumnya, tetapi setelah dua atau tiga pekan ia dalam kondisi teknis yang luar biasa dan menampilkan performa yang stabil secara terus-menerus. Terkadang kami bermain baik lalu menurun di pertandingan berikutnya, tetapi Alex sekarang telah mencapai tahap di mana ia secara konsisten menampilkan level yang baik, dan saya berharap ia mampu mempertahankan level ini karena itu akan memudahkan segalanya bagi kami".

Di akhir pernyataannya, Iraola memberikan kabar terbaru mengenai kondisi medis tim dan cedera menjelang laga hari Minggu: "Bradley Barcola berlatih hari ini secara normal, ia baik-baik saja dan tidak mengalami masalah apa pun, itu hanya soal menangani beban fisik berlebih dan terkadang mereka harus tetap berada di dalam".

Ia menambahkan mengenai sisa pemain yang cedera: "Victor Munoz mengalami memar pada babak pertama selama laga Brentford, ia mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik tetapi mengalami sedikit rasa sakit, dan keikutsertaannya melawan Villarreal terlalu dini, dan saya tidak tahu apakah ia akan siap untuk mengejar laga Brighton".

Ia menutup dengan mengungkapkan absennya pemainnya Dominik Szoboszlai: "Dominik akan absen pada akhir pekan. Saya rasa waktu kembalinya tidak jauh, tetapi ia belum berlatih bersama tim, dan mengingat kami menurunkannya sebagai starter menghadapi Villarreal dan terpaksa menggantinya, kemungkinan kami akan memberinya satu atau dua hari tambahan untuk pulih dibandingkan pekan lalu. Keadaannya dalam posisi baik, Dominik sudah berlatih sendiri di luar dan akan segera bergabung dengan latihan tim, tetapi ia belum siap untuk laga ini".