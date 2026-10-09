Iraola: Liverpool Akan Kehilangan Para Pemain Ini saat Hadapi Manchester City

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengumumkan absennya duet Alex Isak dan Cody Gakpo dari pertandingan tim melawan Manchester City pada hari Minggu mendatang di pekan keenam Liga Primer Inggris akibat cedera.

Pelatih Liverpool itu menjelaskan sikapnya terhadap situasi ketidakpastian yang menyelimuti kondisi Manchester City akibat tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dengan mengatakan: "Saya rasa ketidakpastian ini tidak baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi prosesnya masih berjalan dan kita harus bersabar."

Iraola juga menanggapi awal musim tanpa kekalahan dengan mengatakan dalam konferensi pers: "Ini pertanyaan sulit. Segalanya tampak baik, meskipun kami bermain imbang di awal musim dalam dua pertandingan yang penampilan kami tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun rangkaian pertandingan saat ini di antara jeda internasional akan berbeda, karena kami akan menghadapi tim-tim yang berada di antara empat besar, selain pertandingan di Piala Liga Inggris melawan Chelsea, serta pertandingan-pertandingan Liga Champions Eropa."

Mengenai situasi cedera, Iraola menyatakan: "Ya, Isak dan Gakpo tidak akan bermain, mereka belum siap, sayangnya bagi kami akibat cedera pada jeda internasional, dan Anda selalu berharap dokter tidak menelepon Anda, tetapi kami tidak beruntung dan keduanya tidak akan tampil. Mengenai kerangka waktunya, Gakpo mengalami cedera pada pergelangan kaki dan ini berkaitan dengan bagaimana dia menangani rasa sakitnya, dan saya rasa dia mengalami tekel keras, dia sedang berlatih saat ini namun tidak akan siap untuk hari Minggu. Adapun Isak mengalami cedera pada paha dan akan siap ketika dia merasa sudah siap, dan cedera mereka tampaknya tidak berjangka panjang, tetapi keduanya tidak siap untuk hari Minggu."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Mengenai pengandalan terhadap Luis Comas, pelatih Liverpool itu berkata: "Comas mendapat kepercayaan kami seperti yang Anda ketahui, dan tidak ada kejutan besar, pemain itu telah menunjukkan bahwa dia siap untuk tampil, dan kami memiliki pemain lain yang bisa menutup posisi tersebut, karena itu kami akan mengambil keputusan yang tepat."









Mengenai pertandingan melawan Manchester City, Iraola menyatakan: "Ini pertandingan yang menarik di kandang kami di Anfield melawan pemuncak klasemen yang telah memenangi seluruh pertandingannya, mereka akan berupaya menang dan kami juga demikian, kami harus siap dan membantu suporter kami, dan saya berharap kami berada pada level tersebut."

Pelatih Liverpool itu melanjutkan: "Saya rasa masih terlalu dini untuk menilai apa pun, apa pun hasil pertandingan hari Minggu. Kami baru menjalani lima pertandingan, tetapi memang benar bahwa kami suka menghadapi tim-tim seperti Manchester City dan menunjukkan level kami di hadapan mereka. Ini momen yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, dan pertandingan yang menarik."

Ketika ditanya mengenai Jaquet, Iraola menjawab: "Jelas dia menampilkan performa yang bagus, dan dia pada dasarnya adalah pemain yang bagus, Anda sudah melihat cuplikan videonya, tetapi jika Anda tidak melihatnya setiap hari Anda tidak akan bisa menghargai kualitas yang dimilikinya. Secara pribadi saya senang untuknya atas debutnya bersama timnas Prancis, yang selalu merupakan hal sulit, dan dia bermain dengan baik dan seharusnya merasa bahagia, tetapi jalan di depannya masih panjang. Dia dalam kondisi bugar penuh dan siap tampil serta akan baik-baik saja, dan kami harus berlatih besok."

Mengenai atmosfer di stadion, Iraola berkata: "Saya selalu berpikir bahwa ketika Anda bermain dan merasakan pertandingan jenis ini, atmosfernya besar dan istimewa, dan saya rasa kami ingin memberi suporter alasan untuk bersama kami, dan ketika mereka melihat tim yang mereka inginkan di atas lapangan, kami bisa menciptakan atmosfer yang lebih baik."

Mengenai apakah pertandingan ini tidak boleh kalah, Iraola menanggapi: "Apakah ini pertandingan yang tidak boleh kalah? Tidak, saat ini di Liga Primer Inggris setiap pertandingan dianggap besar dan akan sulit, karena level persaingan telah meningkat sangat tajam, dan setiap kali Anda menghadapi tim yang dekat dengan Anda, Anda selalu ingin menang, dan pada akhirnya kami masih berada pada tahap awal musim."

Mengenai posisi penyerang murni, Iraola menyatakan: "Bahkan sebelum absennya Hugo Ekitike, yang saya harapkan dapat kembali dan tersedia untuk tampil, kami sudah menghadapi beberapa pilihan yang terbatas. Mungkin kami bisa mendapatkan kembali Chiesa, tetapi dia belum bermain satu menit pun sejauh ini. Comas adalah satu-satunya penyerang murni yang tersedia bagi kami saat ini, tetapi kami memiliki beberapa pilihan lain, di antaranya para pemain sayap yang sebelumnya pernah bermain di lini depan."

Iraola menutup pembicaraannya dengan menanggapi Barcola, mengatakan: "Saya tidak rasa dia sedang melewati periode buruk. Ada anggapan bahwa pemain sayap tidak tampil bagus jika tidak mencetak gol, tetapi kita harus menilai pertandingan secara keseluruhan. Hal ini penting bagi saya, dan saya ingin dia menyadari itu. Dia telah bergabung dengan Prancis, dan saya ingin dia hadir dan mencetak peluang-peluang yang terbuka baginya. Dia telah bermain sebagai sayap kiri, juga tampil sebagai penyerang murni, karena itu dia bisa mengisi ketiga posisi di lini depan."