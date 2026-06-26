Iran adalah kunci bagi Mesir untuk menyamai prestasi Maroko di Piala Dunia

Tim nasional Mesir berupaya mengulangi prestasi luar biasa di kancah Arab yang sejauh ini hanya diraih oleh tim nasional Maroko di Piala Dunia, saat mereka menghadapi Iran dalam pertandingan penentu di babak penyisihan grup.

Timnas Mesir akan bertanding melawan Iran besok pagi, Sabtu, dalam pertandingan terakhir Grup 7 Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Para pemain asuhan pelatih Hossam Hassan berharap dapat meraih lolos ke babak kedua untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Mesir di Piala Dunia.

Timnas Mesir memasuki pertandingan ini dengan keunggulan sebagai pemuncak grup, setelah mengumpulkan 4 poin dari hasil imbang 1-1 melawan Belgia dan kemenangan 3-1 atas Selandia Baru.

Tim Firaun perlu meraih kemenangan atas wakil Asia tersebut agar bisa memuncaki grup pada akhir babak penyisihan dengan raihan 7 poin.

Timnas Mesir juga bisa menduduki posisi pertama jika bermain imbang melawan Iran, dengan syarat Belgia tidak menang atas Selandia Baru dalam pertandingan yang digelar pada waktu yang sama, atau jika Belgia menang dengan selisih satu gol saja.

Timnas Mesir unggul dalam selisih gol +2 dibandingkan 0 milik tim Eropa tersebut.

Jika timnas Mesir berhasil memuncaki grupnya, mereka akan menjadi tim Arab kedua yang memuncaki grup sepanjang sejarah Piala Dunia, menurut statistik “Opta”.

Timnas Maroko dianggap sebagai satu-satunya tim Arab yang berhasil melakukannya hingga saat ini, yaitu dua kali pada tahun 1986 dan 2022.

Timnas Maroko telah lolos ke babak kedua Piala Dunia sebanyak tiga kali sepanjang sejarahnya, namun lolosnya yang ketiga kali ini terjadi pada edisi saat ini sebagai runner-up.

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