Federasi Sepakbola Irak telah memastikan masa depan pelatih asal Australia, Graham Arnold, pelatih timnas Irak, setelah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya selama 7 bulan, sehingga ia akan terus menukangi timnas Irak pada ajang-ajang mendatang, terutama Piala Teluk dan Piala Asia.

Wakil Kedua Presiden Federasi Sepakbola Irak, Mohammed Nasser, menegaskan dalam pernyataan kepada Kantor Berita Irak, pada Rabu hari ini, bahwa federasi sebenarnya lebih menginginkan memberikan Arnold kontrak berdurasi empat tahun, namun pelatih Australia itu pada awalnya menyatakan keinginannya untuk menandatangani kontrak selama satu tahun, sebelum kedua belah pihak, setelah serangkaian negosiasi, mencapai kesepakatan akhir untuk memperpanjang kontrak selama 7 bulan, sesuai dengan jadwal kompetisi mendatang.

Nasser menjelaskan bahwa kontrak telah ditandatangani secara awal oleh kedua belah pihak, sementara saat ini prosedur administratif di dalam federasi tengah dirampungkan, dengan acara penandatanganan resmi yang akan digelar di ibu kota Baghdad dalam waktu dekat.

Ia menunjukkan bahwa kesepakatan itu memuat klausul penalti yang melindungi hak kedua belah pihak, seraya menegaskan bahwa federasi berupaya menyusun kontrak yang menjamin hak tim kepelatihan dan federasi secara bersamaan.

Pejabat Irak itu menolak mengungkapkan nilai finansial kontrak, dengan menjelaskan bahwa rincian finansial tetap menjadi bagian dari kerahasiaan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak.

Keputusan perpanjangan kontrak ini datang meski timnas Irak tersingkir dari babak pertama Piala Dunia 2026, sebuah langkah yang mencerminkan keteguhan federasi untuk mempertahankan Arnold dan kepemimpinannya pada fase mendatang, yang mencakup partisipasi di dua turnamen, yakni Piala Teluk dan Piala Asia.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengklaim bahwa pelatih asal Maroko, Walid Regragui, menjadi kandidat untuk menukangi timnas Irak, namun rumor tersebut berakhir dengan tercapainya kesepakatan antara Federasi Sepakbola Irak dan Arnold untuk memperpanjang kontrak.