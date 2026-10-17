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Inzaghi Pastikan Status Salem Al-Dawsari Sebelum Hadapi Al-Hazem

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
S. Inzaghi
S. Al-Dawsari
Arab Saudi
Italia

Kembalinya Tornado

Al Hilal menanti kembalinya kapten mereka, Salem Al Dawsari, ke lapangan setelah dirinya hampir sepenuhnya pulih dan siap tampil, menyusul kesembuhannya dari cedera yang membuatnya absen pada periode lalu.

Simone Inzaghi, pelatih asal Italia yang menangani Al Zaeem, diperkirakan akan memutuskan status pemain tersebut untuk tampil melawan Al Hazem pada sesi latihan yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, menjelang laga yang dinanti dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Menurut laporan surat kabar Saudi "Arriyadiyah", Al Dawsari yang berusia 35 tahun kini sudah siap kembali bermain setelah mengikuti latihan bersama tim pada hari Jumat, usai pulih dari cedera pada persendian kaki yang dialaminya sebelum laga melawan Al Ittihad dalam el clasico.

Saat itu, kapten Al Hilal tersebut sedang bersiap kembali ke lapangan setelah absen sejak akhir musim lalu, sebelum cedera baru kembali menunda penampilannya.

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Kesiapan Salem Al Dawsari memberikan opsi serangan penting bagi tim kepelatihan, mengingat pengalaman dan kemampuannya dalam membuat perbedaan pada laga-laga besar, baik melalui aksi menggiring bola dan penetrasi maupun menciptakan peluang serta mencetak gol. Keputusan akhir mengenai keikutsertaannya melawan Al Hazem akan bergantung pada penilaian Inzaghi terhadap kondisi fisiknya dan sejauh mana dirinya mampu menjalani pertandingan, guna menghindari tergesa-gesa memainkannya sebelum kesiapannya benar-benar lengkap.

Dalam perkembangan positif lainnya, sumber tersebut mengungkapkan bahwa ruang perawatan medis Al Hilal kini sudah bersih dari pemain yang cedera, setelah sejak awal musim terdapat lebih dari satu pemain yang menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Para pemain Al Hilal menjalani latihan harian setelah kembali dari ibu kota Qatar, Doha, usai menghadapi Al Sadd di Liga Champions Asia Elite. Inzaghi pun mulai mempersiapkan tim untuk laga berikutnya melawan Al Hazem yang dijadwalkan berlangsung Senin di Stadion "Kingdom Arena" di Riyadh. Hal itu terjadi setelah Liga Sepak Bola Profesional memutuskan menunda laga Al Hilal melawan Al Riyadh, yang semula dijadwalkan Jumat lalu, hingga 19 Desember mendatang.

Al Hilal menjalani laga melawan Al Hazem dengan target melanjutkan tekanan terhadap puncak klasemen Liga Roshn, setelah mengoleksi 21 poin dari delapan pertandingan dan menempati posisi kedua dengan selisih satu poin di belakang Al Qadsiah, yang telah memainkan sembilan laga.



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