Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, memastikan situasi pemain barunya asal Belanda, Crysencio Summerville, terkait keikutsertaannya dalam laga persahabatan melawan Mouloudia Alger.

Al Hilal akan menghadapi Mouloudia Alger, hari ini Rabu, dalam laga persahabatan ketiganya selama pemusatan latihan di luar negeri di Austria sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru 2026-2027.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" menyebutkan bahwa Inzaghi akan memainkan Summerville dalam pertandingan tersebut hanya dalam beberapa menit, sesuai dengan program kebugaran yang telah disiapkan untuknya oleh pelatih fisik.

Summerville bergabung dengan pemusatan latihan Al Hilal setelah laga persahabatan melawan tim Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, pada Jumat lalu, setelah "Sang Pemimpin" mengontraknya dari West Ham United dengan nilai sekitar 80 juta euro menurut laporan media.

Pertandingan tersebut akan diwarnai absennya gelandang asal Portugal, Ruben Neves, yang baru saja kembali ke pemusatan latihan setelah tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Selain itu, pemain baru Mohamed Mahzari juga tidak akan tampil, setelah bergabung dengan Al Hilal dari Al Taawoun, di mana ia menjalani pemeriksaan fisik standar dan tes medis rutin bersama Neves pada Rabu pagi.

Pertandingan melawan Mouloudia Alger ini akan menjadi laga ketiga yang dijalani Al Hilal dalam pemusatan latihannya di Austria, setelah sebelumnya menang atas tim Austria Sturm Graz dengan skor 2-1, sebelum mengalahkan tim Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan skor 2-0.

"Sang Pemimpin" akan menutup pertandingannya di pemusatan latihan Austria pada 3 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Ahli Qatar, sebelum kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh.