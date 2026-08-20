Klub Al Hilal telah menuntaskan status sejumlah pemain mudanya, setelah memastikan pendaftaran duet Prancis Simon Bouabre dan pemain Turki Yusuf Akcicek dalam skuad tim U-21 untuk musim baru, dalam langkah yang memberi staf kepelatihan opsi tambahan untuk memanfaatkan jasa keduanya pada periode mendatang.

Menurut sumber khusus untuk surat kabar " Arriyadiyah ", pendaftaran Bouabre dan Akcicek bersama tim U-21 memungkinkan keduanya tampil di liga elite "Joy", sekaligus tetap membuka kemungkinan untuk memanfaatkan mereka bersama tim utama sesuai regulasi yang berlaku saat ini.

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Hal ini terjadi di tengah penundaan penerapan syarat pembatasan daftar tambahan pemain hanya untuk warga Saudi dan mereka yang lahir di Saudi, di mana pemberlakuan syarat ini diputuskan ditunda hingga musim 2028-2029, sesuatu yang memberi Al Hilal ruang lebih besar untuk mendaftarkan dan memanfaatkan pemain-pemain asing mudanya.

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Daftar tersebut juga mencakup bek kanan Mohammed Al Sarnoukh, yang baru bergabung dengan Al Hilal pada periode transfer musim panas saat ini, sehingga menjadi salah satu pemain yang terdaftar untuk tim U-21, di samping sejumlah elemen yang ikut serta dalam pemusatan latihan tim di luar negeri di Austria.

Daftar pemain lainnya mencakup Saud Haroun, Rayan Al Ghamdi, Saad Al Mutairi, Abdulaziz Jarmoush, Saleh Barnawi, dan Ibrahim Al Hamlan, sebagai bagian dari arah kebijakan Al Hilal untuk memberi elemen-elemen ini ruang lebih besar guna berkembang dan tampil dalam kategori U-21.

Al Hilal sebelumnya telah merekrut pemain Turki Yusuf Akcicek dari Fenerbahce Turki pada Agustus 2025, dengan kontrak berdurasi empat musim, sementara mereka mendatangkan Simon Bouabre pada Februari lalu dari Neom, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029.

Pengaturan ini memberi Al Hilal fleksibilitas lebih besar dalam menangani bakat-bakat muda, karena klub dapat memanfaatkan para pemain di liga U-21 sambil tetap mempertahankan kemungkinan mempromosikan mereka ke tim utama, sehingga langkah ini menjadi bagian dari strategi "Sang Pemimpin" dalam mengembangkan elemen-elemennya dan menjaga banyaknya opsi di dalam skuadnya.