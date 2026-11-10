Investigasi meluas: Infantino terancam dipanggil ke hadapan Kongres

Investigasi Amerika Serikat terkait hubungan Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak menuju fase yang lebih berbahaya, setelah Infantino kini terancam dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Kongres dalam beberapa pekan mendatang, di tengah meluasnya cakupan investigasi yang dipimpin oleh salah satu kritikus paling vokal terhadapnya di Amerika Serikat.

Menurut yang diungkap surat kabar Inggris "Telegraph", mengutip sejumlah pejabat senior di dalam FIFA yang berbicara dengan syarat identitas mereka tidak diungkap, Infantino mungkin akan menerima tuntutan hukum untuk memberikan kesaksiannya, mulai Januari mendatang.

Kemenangan telak yang diraih Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu, yang memberinya kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, membawa dampak besar bagi masa depan Infantino, yang kini berpotensi dipaksa untuk menyerahkan dokumen dan bukti yang mungkin memalukan, bersamaan dengan kampanyenya untuk mempertahankan jabatannya sebagai Presiden FIFA dalam pemilihan yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

Komite Yudisial yang berpengaruh di Dewan Perwakilan Rakyat telah memulai penyelidikan atas hubungan Infantino dengan Trump sejak Juli lalu, namun sejumlah sumber yang berbicara kepada "Telegraph" menegaskan bahwa Jamie Raskin, anggota Demokrat paling menonjol dalam komite tersebut, saat ini sedang mengkaji serangkaian peristiwa kontroversial yang muncul belakangan ini.

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Komite tersebut meminta dokumen terkait pengungkapan yang dipublikasikan surat kabar itu pekan lalu, mengenai permintaan Infantino kepada Carlos Cordeiro, perantara paling menonjol yang melaluinya ia menjalin komunikasi dengan Trump, untuk membantu mengurus izin kerja bagi seorang pembantu rumah tangga imigran yang bekerja di rumah mewahnya di Kota Miami. FIFA membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dalam perkara ini.

Para kritikus Infantino menilai bahwa penelusuran atas peristiwa ini kini menjadi penting untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum, terkait dugaan penyalahgunaan dana lembaga nirlaba atau aset milik organisasi tersebut.

Otoritas pajak juga telah diberi peringatan setelah dokumen mengindikasikan bahwa pembantu rumah tangga tersebut tercatat dalam daftar gaji FIFA di kawasan Amerika.

FIFA menegaskan bahwa Infantino sendiri yang menanggung biaya pembantu rumah tangga tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga Presiden FIFA bersifat pribadi, namun untuk menghindari keraguan apa pun, Presiden FIFA menanggung secara pribadi biaya setiap pekerja rumah tangga."

Federasi Internasional menambahkan bahwa pihaknya menolak "dengan keras segala insinuasi adanya pelanggaran" terkait kondisi kerja pembantu rumah tangga tersebut, yang identitasnya diketahui oleh surat kabar "Telegraph".

Infantino sebenarnya sudah menjalani pengawasan ketat akibat hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat dan orang-orang di sekitarnya, setelah ia melakukan pembicaraan rahasia untuk menjual sebagian hak Piala Dunia kepada sebuah perusahaan yang dimiliki saudara laki-laki Jared Kushner, menantu Trump.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa pemanggilan keluarga Kushner untuk memberikan kesaksian pada Januari mendatang merupakan "kemungkinan yang sangat kuat", sementara Trump tidak diperkirakan akan dipanggil pada tahap ini.

Kemenangan Demokrat dalam pemilihan pekan lalu memberi Jamie Raskin peluang untuk memimpin Komite Yudisial di Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari mendatang, posisi yang akan memberinya wewenang baru untuk memanggil Presiden FIFA dan mewajibkannya menyerahkan dokumen yang diminta.

Raskin telah membuka penyelidikan terhadap Infantino pada Juli lalu, dengan latar belakang kekhawatiran terkait keterkaitan finansial antara FIFA dengan Presiden Amerika Serikat dan para sekutunya.

Hingga kini Raskin belum menerima seluruh dokumen yang ia minta, di antaranya catatan FIFA mengenai komunikasinya dengan Trump, pemerintahannya, dan Trump Organization, yaitu perusahaan keluarga Presiden Amerika Serikat tersebut.

Raskin, yang saat itu menjabat sebagai perwakilan paling menonjol dari minoritas Demokrat di dalam komite, telah mengirim surat kepada Infantino pada 26 Juli, yang melaluinya ia memberitahukan dimulainya penyelidikan atas apa yang ia sebut sebagai "kampanye berkelanjutan" yang dijalankan FIFA untuk mengambil hati Trump.

Pada September lalu, anggota komite menuduh Infantino tidak bekerja sama sebagaimana yang dituntut, dan menyebut responsnya "sangat tidak memadai". Namun tidak dikeluarkannya panggilan resmi pada saat itu berarti tidak ada konsekuensi pidana yang timbul akibat mengabaikan permintaan Raskin.

Hubungan Infantino dengan Trump berada di garis depan sorotan selama persiapan turnamen Piala Dunia yang digelar musim panas ini, terutama setelah Presiden FIFA memberikan Presiden Amerika Serikat edisi pertama Penghargaan Perdamaian FIFA.

Sebuah sumber di dalam Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan kepada surat kabar "Telegraph" pada Selasa bahwa meskipun belum ada keputusan final hingga saat ini, "semua penyelidikan masih berada di atas meja" terkait FIFA dan Infantino.

Sumber tersebut berkata: "Kami masih memiliki pertanyaan-pertanyaan serius mengenai praktik FIFA dan pembayaran-pembayarannya terkait Piala Dunia, dan kami belum menerima informasi yang cukup dari federasi. Semua opsi penyelidikan masih sangat terbuka, meskipun belum ada keputusan apa pun yang diambil hingga kini."

Ancaman yang kembali muncul untuk membuka penyelidikan parlemen ini datang beberapa hari setelah pengunduran diri Emilio García Silvero, penasihat hukum utama FIFA, dari jabatannya, menyusul 8 tahun masa kerjanya di bawah kepemimpinan Infantino.

García Silvero mengawasi perkara-perkara disipliner terkait turnamen, regulasi pasar transfer, dan sengketa kontrak di tingkat global, yang menjadikannya salah satu orang yang kemungkinan menarik perhatian Raskin untuk memperoleh keterangannya selama penyelidikan.

Di sisi lain, FIFA mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Federasi Sepak Bola Internasional telah melakukan diskusi yang produktif dengan anggota komite, dan masih terus melanjutkan diskusi-diskusi tersebut. Kami belum menerima indikasi apa pun bahwa mereka tidak puas dengan kerja sama proaktif kami, dan kami berharap dapat menjawab setiap pertanyaan lain yang mereka miliki."