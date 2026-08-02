Nama pemain Prancis, Moussa Diaby, kembali menjadi sorotan utama dalam bursa transfer musim panas, setelah klub Italia, Inter Milan, mengintensifkan upayanya untuk mendatangkan winger Al Ittihad tersebut sebelum musim baru dimulai.

Inter Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran untuk membeli Diaby secara permanen dengan nilai 40 juta euro, namun manajemen Al Ittihad hingga kini belum menentukan sikapnya, sehingga manajemen klub Italia itu memutuskan untuk mengubah cara negosiasi dengan harapan dapat meyakinkan "Sang Dekan" agar menyetujui kepergian sang pemain.

Menurut jurnalis Arab Saudi, Mohammed Al Bukairy, Inter Milan mengajukan tawaran baru berupa peminjaman Diaby selama satu musim dengan nilai 28 juta euro, setelah Al Ittihad menunjukkan keraguan untuk menyetujui penjualan permanen dalam beberapa hari terakhir.

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Al Bukairy menuturkan bahwa klub Italia itu menilai skema peminjaman mungkin lebih dapat diterima oleh manajemen Al Ittihad, terutama karena skema tersebut menjamin klub Arab Saudi itu memperoleh keuntungan finansial yang besar, sekaligus membuka kemungkinan untuk mengevaluasi kembali masa depan sang pemain setelah musim berakhir.

Di sisi lain, Diaby lebih memilih opsi transfer permanen jika memang diputuskan untuk meninggalkan Al Ittihad, sebab ia menilai kestabilan bersama klub baru akan lebih baik daripada menjalani pengalaman peminjaman yang mungkin membawanya kembali ke titik awal setelah satu musim.

Keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Al Ittihad, yang terus mengkaji seluruh opsi yang tersedia sebelum memastikan masa depan sang pemain, di tengah keteguhan Inter Milan untuk merampungkan kesepakatan dengan skema apa pun yang memungkinkan sebelum bursa transfer ditutup.