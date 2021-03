Inter Milan Resmi Perkenalkan Logo Baru Bernuansa Modern

Logo baru ini menjadi bagian dari rencana Nerazzurri untuk menguatkan merek sepakbola mereka di dunia.

Inter Milan resmi merilis desain logo klub baru mereka yang akan dipakai mulai musim 2021/22 mendatang.

Mengambil tajuk 'My name is my story' atau 'Nama saya adalah kisah saya' dalam bahasa Indonesia, peluncuran logo baru tersebut dilakukan Nerazzurri pada Selasa (30/3) ini.

Desain logo baru merupakan bagian dari proyek Inter untuk menguatkan identitas mereka sebagai merek global, mengikuti jejak rival Serie A mereka, Juventus yang terlebih dahulu melakukan perubahan drastis pada logo mereka pada 2017 lalu.

Nuansa modern langsung terlihat pada logo baru Inter, yang menampilkan akronim nama klub, yakni huruf I dan M yang dibingkai dengan lingkaran ganda hitam dan biru, sebuah identitas visual yang menghubungkan sejarah masa lalu dan warisan kota Milan.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, logo tersebut akan dipajang di pusat kota Milan, Viale della Liberazione sebagai perkenalan ke publik dan juga akan segera dilampirkan ke beberapa produk resmi klub seperti jersey hingga pernak-pernik.

Inter baru akan memakai logo baru mereka mulai musim 2021/22 mendatang, namun fans akan bisa melihatnya lebih cepat dari itu yakni ketika dipasang pada seragam sesi pemanasan para pemain menjelang duel Inter versus Cagliari di Serie A pada 11 April esok.

Peluncuran logo baru ini selaras dengan atmosfer positif yang menaungi tim saat ini, dengan Inter berada di baris terdepan untuk bisa meraih Scudetto musim ini.

Anak asuh Antonio Conte sejauh ini nyaman menduduki puncak klasemen Serie A dengan keunggulan sembilan poin atas rival sekota mereka, AC Milan di posisi kedua dan sepuluh poin dari juara bertahan Juventus.