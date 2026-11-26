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Inter dilaporkan mengincar bek tengah Arsenal, Cristhian Mosquera, untuk memperbarui pilihan di lini pertahanan. Namun, mendatangkan pemain timnas Kolombia itu pada Januari akan sulit setelah nilai pasarnya melonjak berkat musim debut yang gemilang.

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Inter kembali incar Mosquera

Inter dilaporkan menjadikan Mosquera sebagai incaran dalam rencana mereka meremajakan lini pertahanan tengah. Menurut Calciomercato, klub Italia itu tengah menjajaki kemungkinan transfer pemain timnas Kolombia tersebut, yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Giuseppe Meazza.

Meski mengaguminya, Inter akan kesulitan merekrut Mosquera pada bursa transfer Januari. Nilai pasar pemain yang pernah menjuarai Liga Primer itu telah melonjak sejak tiba di Inggris. Laporan yang sama menyebut Arsenal kini menaksir nilai sang bek sekitar €40 juta, angka yang menjadi hambatan besar bagi transfer pada pertengahan musim.

Kesulitan mendapat menit bermain setelah kedatangan Konsa

Inter kembali menunjukkan minat ketika Mosquera tengah menghadapi situasi yang membuatnya frustrasi. Sejak Arsenal merekrut pemain timnas Inggris Ezri Konsa pada musim panas, sang bek kesulitan mendapat waktu bermain secara reguler musim ini.

Sejauh musim ini, Mosquera baru tampil lima kali di semua kompetisi untuk Arsenal. Rinciannya adalah dua penampilan di Liga Primer, satu di Liga Champions, satu di Piala Liga Inggris, dan satu di Community Shield. Menunjukkan bahwa posisinya dalam urutan pilihan tim telah turun secara mendadak, bek tengah itu belum sekali pun tampil di pertandingan Liga Primer sejak Agustus.

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Perkembangan pesat sejak meninggalkan Valencia

Ketertarikan Inter terhadap Mosquera bukan hal baru. Inter dan rival sekota mereka, Milan, dilaporkan sama-sama ingin merekrut sang bek saat ia masih bermain untuk Valencia, sebelum Arsenal memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas 2025.

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Arsenal dilaporkan membayar sekitar €15 juta untuk mendatangkannya. Investasi itu segera membuahkan hasil dalam musim 2025/26 yang berkesan bagi Arsenal. Mosquera berperan penting ketika Arsenal menjuarai Liga Primer dan melaju hingga final Liga Champions. Hal itu menjelaskan mengapa nilainya naik lebih dari dua kali lipat hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun.

Transfer pada musim panas 2027 lebih realistis

Untuk saat ini, kepindahan ke Giuseppe Meazza masih menjadi rencana jangka panjang bagi tim perekrutan Inter. Mendatangkan pemain yang bernilai €40 juta pada pertengahan musim dinilai banyak pihak sebagai tantangan besar.

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Namun, ketertarikan Inter diperkirakan akan berlanjut setelah bursa transfer musim dingin mendatang. Jika menit bermain Mosquera tetap terbatas karena Konsa lebih diutamakan, kepindahan ke Inter bisa menjadi pilihan yang jauh lebih memungkinkan saat bursa transfer musim panas dibuka pada 2027.