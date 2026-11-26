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Inter resmi mengamankan masa depan jangka panjang Carlos Augusto setelah pemain serbabisa asal Brasil itu menandatangani perpanjangan kontrak. Kesepakatan tersebut menjadi ganjaran atas fleksibilitas taktik dan penampilan konsisten mantan pemain Monza itu di bawah asuhan Cristian Chivu sejak tiba di San Siro.

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Inter pastikan Augusto bertahan dalam jangka panjang

Inter bergerak cepat untuk mempertahankan salah satu pemain paling andalnya dengan mengonfirmasi bahwa Augusto telah menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun. Kesepakatan yang dirampungkan di markas klub pada Kamis, 26 November, itu membuatnya bertahan di Milan hingga Juni 2031, atau tiga musim lebih lama dari kontrak sebelumnya yang akan berakhir pada 2028.

Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan kegembiraannya setelah menuntaskan negosiasi dan berkomitmen menjalani tahun-tahun terbaik dalam kariernya bersama juara bertahan Italia. "Saya senang. Saya sudah lama menantikan perpanjangan kontrak ini. Saya akan membalas kepercayaan yang diberikan kepada saya dengan sebaik mungkin," kata bek asal Brasil tersebut.

Fleksibilitas taktik menjadi aset penting

Agennya, Giuseppe Riso, juga hadir dalam penandatanganan tersebut dan menyoroti semakin pentingnya peran Augusto di skuad Chivu. "Tujuannya adalah agar dia mendapat pengakuan dengan status baru, yang pantas dia peroleh berkat penampilan hebatnya. Tidak ada yang bisa mengabaikannya," kata Riso, menegaskan pesatnya peningkatan peran bek sayap itu di Inter.

Sejak awal musim ini, Augusto menjadi bagian penting dari tim Inter berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi. Ia sama efektifnya saat tampil sebagai bek tengah kiri, posisi yang kerap diisinya untuk menggantikan Alessandro Bastoni, maupun sebagai gelandang kiri saat menggantikan Federico Dimarco.

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Performa di klub berbuah kesempatan membela timnas

Augusto juga tampil mengesankan di depan gawang musim ini, dengan mencetak dua gol dalam 10 penampilan di Serie A dan dua gol lagi dalam empat pertandingan Liga Champions, termasuk satu gol saat Inter kalah 2-1 dari Real Madrid di Madrid. Sejak bergabung dengan Inter pada 2024, pemain asal Brasil itu telah tampil 156 kali untuk klub, mencetak 10 gol dan menyumbang 15 assist di semua kompetisi.

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Penampilan konsisten sang bek juga mendapat perhatian di luar Italia, termasuk dari tim nasional Brasil. Perkembangannya di San Siro membuatnya dipanggil ke skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti. Ia tampil saat Brasil kalah 3-2 dari Jepang pada jeda internasional terakhir, yang semakin menunjukkan peningkatan perannya di level internasional.

Deretan trofi Augusto bersama Inter

Sejak bergabung dengan Inter, Augusto telah meraih kesuksesan bersama klub dengan dua kali menjuarai Serie A, serta masing-masing sekali memenangi Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Ia juga pernah mencapai final Liga Champions dan finis sebagai runner-up.

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Inter saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 29 poin, hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Lazio. Tim asuhan Chivu akan berusaha memangkas selisih tersebut saat menjamu Genoa di San Siro pada Sabtu.