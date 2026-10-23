Instagram mengancam masa depan talenta Bayern Munich, Kompany membela pemainnya

Lennart Karl, winger muda Bayern Munich, mengalami penurunan performa yang mencolok sejak musim baru dimulai, di mana ia kesulitan untuk mengembalikan penampilan apik yang ia tunjukkan bersama raksasa Bavaria tersebut musim lalu.

Karl hanya mencetak satu gol dalam 9 pertandingan yang ia jalani di seluruh ajang musim ini, setelah musim lalu ia mencetak 9 gol dan membuat 8 assist dalam 40 pertandingan.

Menurut yang disebutkan surat kabar Jerman "Bild", penurunan performa pemain berusia 18 tahun ini tidak hanya disebabkan oleh cedera robekan otot yang ia alami selama musim panas, tetapi kekhawatiran juga semakin bertambah terkait aktivitasnya di luar lapangan hijau.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen Bayern Munich merasa tidak senang dengan cara Karl tampil di platform media sosial, di mana mereka menilai ia terlalu berlebihan dalam membagikan detail gaya hidup mewahnya dan kehidupan pribadinya bersama kekasihnya yang merupakan seorang influencer, Zoe Kabeli.

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Akibatnya, klub Bavaria itu memberikan peringatan kepada pemain muda tersebut agar mengurangi waktu yang ia habiskan di aplikasi Instagram, dan lebih berfokus pada penampilannya di dalam lapangan, dengan harapan hal itu dapat membantunya mengembalikan performa terbaiknya.

Di sisi lain, Vincent Kompany, pelatih kepala Bayern Munich, berupaya mendukung Karl secara terbuka untuk kembali ke level terbaiknya, sembari menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk merasa khawatir.

Kompany berkata: "Ritme dan penampilan bagus pasti akan datang. Memang benar ia tidak menunjukkan level yang sama seperti musim lalu, tetapi ini adalah hal yang wajar dan bisa diterima. Ia menyadari bahwa hal-hal seperti ini terjadi, dan ia tahu betul bahwa kami bersabar dengannya."

Pelatih itu menutup: "Akan tiba momen yang tepat di mana Lennart Karl yang kita semua kenal akan ditunjukkan kepada kami, sebab ia masih pemain muda dan mengalami beberapa cedera. Kemilaunya akan datang dan saya tidak khawatir tentangnya."